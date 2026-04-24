Na Club Brugge haalt nu ook Union SG stevige slag in huis met oog op de toekomst

De Brusselse regering heeft de geldigheid van de milieuvrijstelling voor het stadionproject Union SG bevestigd en de bezwaren van een aantal brancheorganisaties verworpen. Daarmee zetten de Brusselaars een stap in de goede richting van een nieuw stadion.

Union SG heeft een belangrijke overwinning behaald in haar poging om een ​​nieuw stadion op de zogeheten Bempt-site te bouwen. Afgelopen donderdag zou de Brusselse regering uitspraak doen over beroepen van verschillende milieuorganisaties, waaronder We Are Nature, Inter-Environnement Bruxelles en Natagora.

Brusselse regering houdt beroepen tegen

Deze beroepen betwistten de milieuvergunning die Royale Union Saint-Gilloise SRL had gekregen voor de bouw van haar toekomstige stadion in Forest, aan de Boulevard de la Deuxième Armée Britannique. De Brusselse regering volgde uiteindelijk het standpunt van de bevoegde instanties.

"De regering onderschrijft de beslissing van de Milieuraad en Brussels Environment", aldus een regeringsbron aan La Dernière Heure. De beroepen werden ontvankelijk, maar ongegrond verklaard. Dit standpunt bevestigt de eerdere beslissingen van de Milieuraad en Brussels Environment.

Stap in de goede richting voor Union SG, maar ...

Voor de Brusselse club betekent dit weer een administratieve stap in een zaak die al jaren aansleept en die vanuit stedenbouwkundig en milieuoogpunt nog steeds gevoelig ligt. Achter de schermen wordt deze goedkeuring gezien als een verdere stap richting de realisatie van het project. Volgens de RTBF zouden de organisatie in beroep kunnen gaan bij de Raad van State.



De voorbije weken haalde Club Brugge al een paar keer goed nieuws in huis over een nieuw stadion op de Olympia-site. Nu mag dus ook Union SG gaan dromen van binnen afzienbare tijd te kunnen beginnen met bouwen.