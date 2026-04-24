Ondanks late gelijkmaker van Beerschot: Patro spreekt klare taal voor terugmatch

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Ondanks late gelijkmaker van Beerschot: Patro spreekt klare taal voor terugmatch
Patro Eisden speelde donderdagavond 1-1 gelijk tegen Beerschot in de Promotion Play-offs. De late gelijkmaker van de bezoekers speelt niet in de kopjes van Patro.

Patro speelt gelijk tegen Beerschot

Kapitein Jordan Renson zette Patro Eisden al heel erg vroeg op voorsprong. In de derde minuut van de extra tijd van de tweede helft kreeg de thuisploeg echter nog het deksel op de neus door de gelijkmaker van Beerschot.

“Jammer dat we in die slotseconden nog de gelijkmaker slikten, maar het heeft ons vertrouwen niet aangetast”, is Renson heel erg duidelijk tegenover Het Belang van Limburg, meteen na afloop van de wedstrijd.

Via de voet van Renson week de bal nog af om in doel te gaan. Een warrige fase, zo noemde de aanvoerder van Patro het. “Voor de rest hebben we geen kansen weggegeven en lagen we vandaag zeker niet onder. 1-0 of 1-1, we geven ons zeker nog niet gewonnen.”

Veel geloof in kwalificatie

Een zelfde verhaal bij trainer Stijn Stijnen die ongelofelijk fier is op zijn ploeg na wat ze gepresteerd hebben. Zeker in vergelijking met de laatste wedstrijd die de twee ploegen tegen elkaar afwerkten in de competitie.


“Na de 0-4 bij hun vorig bezoek hebben we één en ander bijgestuurd en dat heeft gewerkt. Dat we hen zenuwachtig hebben gemaakt is onze verdienste en datzelfde gaan we nu ook maandag op het Kiel proberen te doen”, is hij heel erg duidelijk.

2e klasse

 Promotion Play-offs - Halve finales (H)
Lommel SK Lommel SK 3-0 Luik FC Luik FC
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 1-1 K Beerschot VA K Beerschot VA

