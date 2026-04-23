'Club Brugge wil Seys niet kwijt, maar plakt wel transfersom op zijn hoofd'

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Joaquin Seys is in korte tijd uitgegroeid tot een van de meest begeerde jonge verdedigers in de Belgische competitie. De 21-jarige flankverdediger, een product van de jeugdopleiding van Club Brugge, heeft zich razendsnel opgewerkt tot vaste basisspeler.

Engelse topclubs volgen Seys op de voet

Scouts van Arsenal, Manchester United en Aston Villa waren aanwezig tijdens recente competitiewedstrijden om Seys live te analyseren. De rapporten waren unaniem positief.

Zijn combinatie van explosiviteit, technische finesse en defensieve maturiteit maakt hem bijzonder interessant voor buitenlandse topclubs. Zijn veelzijdigheid wordt gezien als een belangrijke troef. Vooral Arsenal zou bijzonder gecharmeerd zijn.

Binnen Club Brugge wordt Seys beschouwd als een van de grootste toekomstige transferwinsten. De clubleiding is niet van plan hem deze zomer zomaar te laten vertrekken. Zijn contract loopt nog tot 2029, wat de onderhandelingspositie van blauw-zwart aanzienlijk versterkt.

De sportieve staf van Club Brugge ziet Seys het liefst nog minstens één seizoen blijven. Men wil hem verder laten rijpen, zeker met het oog op mogelijke Champions League-ervaring.

Maar tegelijk is er de realiteit van de transfermarkt: een bod van boven de dertig miljoen euro kan financieel moeilijk genegeerd worden. Toch beseft men dat een astronomisch bod uit Engeland de situatie kan veranderen.

Vraagprijs van minstens 30 miljoen euro

Volgens Sportsboom zal Club Brugge pas aan tafel gaan zitten bij een openingsbod tussen 30 en 35 miljoen euro. Voor de Engelse clubs zou het een goede investering op lange termijn zijn. Arsenal en Aston Villa zouden zelfs al geïnformeerd hebben naar de voorwaarden.

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/04: Seys - Mbemba Mangulu

