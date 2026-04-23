Overtreedt DAZN de wet voor opvallende primeur tijdens bekerfinale?

De bekerfinale tussen Anderlecht en Union dreigt dit jaar een opvallende primeur op te leveren. Voor het eerst zou de clash niet op klassieke televisie te zien zijn, al wringt dat mogelijk met de wet.

Donderdag raakte bekend dat we een primeur kunnen krijgen voor de bekerfinale. Voor het eerst zal die niet op televisie te zien zijn. De clash tussen Anderlecht en Union SG wordt exclusief uitgezonden op DAZN.

Niet omdat de rechtenhouder dat graag wilt, wel omdat de interesse van de zenders niet groot genoeg was. Volgens Het Laatste Nieuws heeft DAZN geen marktconforme aanbieding gekregen om de wedstrijd op tv uit te zenden.

Bekerfinale alleen op DAZN? Juridisch vraagteken blijft boven duel hangen

Het gaat zelfs zo ver dat in Wallonië geen enkele zender interesse toonde. In Vlaanderen deden VTM en Sporza een bod, maar daar ging DAZN dus niet akkoord mee. Daardoor blijft hun app de enige manier om de bekerfinale te volgen.

Dat gaat volledig gratis, maar er is nog een probleem. Omdat de finale van de Croky Cup wordt gezien als een evenement van aanzienlijk belang, moet het toegankelijk zijn via televisie voor de Vlaamse Gemeenschap.



De wet die dit zegt bestaat al 22 jaar lang, waardoor het toch al wat verouderd is. Maar de wet blijft de wet. Zo zullen we toch nog even voorzichtig moeten afwachten.