Na Verwilghen en Frutos neemt RAAL nu ook afscheid van deze belangrijke pion

Mickael Seoudi zal volgend seizoen niet meer op de bank zitten bij La Louvière. De huidige assistent van Frédéric Taquin verlaat de club binnen enkele weken, na drie seizoenen trouwe dienst.

Nog een vertrek bij RAAL. Na onder meer David Verwilghen (Anderlecht) en Nicolas Frutos (Charleroi) kondigde de club uit La Louvière donderdag via sociale media aan dat nu ook assistent-trainer Mickael Seoudi, de T2 van Frédéric Taquin, na dit seizoen vertrekt.

"De wegen van RAAL en onze T2 Mickael Seoudi scheiden zich na het seizoen 2025/26. In de voorbije drie jaar is Mickael gegroeid en opengebloeid. Hij was een van de architecten van onze goede sportieve resultaten en werkte intussen ook zijn UEFA Pro-licentie af."

"RAAL staat op een belangrijk keerpunt in zijn evolutie. In het kader van de denkoefening rond de samenstelling van de staf voor volgend seizoen liepen onze visies niet volledig gelijk. Deze breuk betekent tegelijk ook het einde van een heel mooie cyclus, nadat het belangrijkste doel werd bereikt met het behoud in de Jupiler Pro League tijdens het eerste seizoen op het hoogste niveau."

Mickael Seoudi lijkt klaar voor een nieuwe uitdaging

De 39-jarige voormalige offensieve middenvelder van onder meer Doornik, Beveren, Moeskroen, RWDM en Olympic Charleroi lijkt, nu hij net zijn diploma op zak heeft, klaar om snel elders in het profvoetbal aan de slag te gaan. Hij speelde een belangrijke rol in de terugkeer van de RAAL naar 1A, maar de Wolven gaan nu zonder hem verder.

"De familie van de Wolven wil Micka nog bedanken voor zijn professionalisme, zijn dagelijkse inzet en de twee opeenvolgende promoties. We wensen hem alle succes toe in zijn nieuwe avontuur", besluit het communiqué.



