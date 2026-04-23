Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Na Verwilghen en Frutos neemt RAAL nu ook afscheid van deze belangrijke pion
Foto: © photonews
Word fan van La Louvière! 49

Mickael Seoudi zal volgend seizoen niet meer op de bank zitten bij La Louvière. De huidige assistent van Frédéric Taquin verlaat de club binnen enkele weken, na drie seizoenen trouwe dienst.

Nog een vertrek bij RAAL. Na onder meer David Verwilghen (Anderlecht) en Nicolas Frutos (Charleroi) kondigde de club uit La Louvière donderdag via sociale media aan dat nu ook assistent-trainer Mickael Seoudi, de T2 van Frédéric Taquin, na dit seizoen vertrekt.

"De wegen van RAAL en onze T2 Mickael Seoudi scheiden zich na het seizoen 2025/26. In de voorbije drie jaar is Mickael gegroeid en opengebloeid. Hij was een van de architecten van onze goede sportieve resultaten en werkte intussen ook zijn UEFA Pro-licentie af."

"RAAL staat op een belangrijk keerpunt in zijn evolutie. In het kader van de denkoefening rond de samenstelling van de staf voor volgend seizoen liepen onze visies niet volledig gelijk. Deze breuk betekent tegelijk ook het einde van een heel mooie cyclus, nadat het belangrijkste doel werd bereikt met het behoud in de Jupiler Pro League tijdens het eerste seizoen op het hoogste niveau."

Mickael Seoudi lijkt klaar voor een nieuwe uitdaging

De 39-jarige voormalige offensieve middenvelder van onder meer Doornik, Beveren, Moeskroen, RWDM en Olympic Charleroi lijkt, nu hij net zijn diploma op zak heeft, klaar om snel elders in het profvoetbal aan de slag te gaan. Hij speelde een belangrijke rol in de terugkeer van de RAAL naar 1A, maar de Wolven gaan nu zonder hem verder.

"De familie van de Wolven wil Micka nog bedanken voor zijn professionalisme, zijn dagelijkse inzet en de twee opeenvolgende promoties. We wensen hem alle succes toe in zijn nieuwe avontuur", besluit het communiqué.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 3
Play-off 3 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 3

 Speeldag 4
Cercle Brugge Cercle Brugge 24/04 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

FELIX25 FELIX25 over Overtreedt DAZN de wet voor opvallende primeur tijdens bekerfinale? FELIX25 FELIX25 over Opvallende reactie van Leko na 6-1 roept vragen op, Vandenbempt heeft vermoeden FELIX25 FELIX25 over Minister haalt hard uit naar DAZN na opvallend nieuws over bekerfinale Andreas2962 Andreas2962 over Italië in plaats van Iran tegen Rode Duivels? Waanzinnig voorstel duikt op Andreas2962 Andreas2962 over Paniek bij Barcelona: grote zorgen na blessures van twee sterspelers Andreas2962 Andreas2962 over Club Brugge weer in de titelrace: Ivan Leko reageert kort en krachtig JaKu JaKu over 🎥 Is dit niet te streng? KV Mechelen blijft verbijsterd achter na rode kaart tegen Club Brugge Lewmax Lewmax over "Die gaan alle truken van de foor bovenhalen": oud-speler laat licht schijnen op Patro-Beerschot The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over 🎥 Had KAA Gent hier een strafschop voor moeten krijgen tegen Union SG? Max Dean is heel duidelijk Swakke25 Swakke25 over Mats Rits hoeft niét te zoeken naar een nieuwe club: 'Deze Belgische club verwelkomt middenvelder met open armen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved