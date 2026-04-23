Een grote primeur voor Vincent Kompany bij Bayern: "Sinds mijn komst praten ze er al over"

Bayern München heeft zijn droomseizoen verder kleur gegeven door zich te plaatsen voor de finale van de DFB-Pokal. Vincent Kompany is nog lang niet van plan om het daarbij te laten.

Woensdagavond plaatste Bayern München zich voor zijn eerste finale van de DFB-Pokal in zes jaar dankzij een 0-2-zege op het veld van Bayer Leverkusen. De Duitsers hebben de Bundesliga al op zak en blijven zo in de race voor een historische quadruple.

Het belangrijkste moet zelfs nog komen. Maar voor Vincent Kompany is er geen sprake van om die finaleplaats te minimaliseren. "Sinds dag één praat iedereen al over Berlijn. Dat we de club daar nu opnieuw naartoe kunnen brengen, is een prachtig geschenk", glimlachte hij na de kwalificatie, die ook met een speciaal T-shirt werd gevierd.

Bayern is op missie

Een verdiende overwinning, ook al werd de winst pas in de blessuretijd helemaal vastgelegd via de 0-2 van Luis Díaz. "We hebben een heel sterke eerste helft gespeeld — met veel intensiteit en zonder hen iets weg te geven. In de tweede helft kwam Leverkusen beter in de wedstrijd. Ze dwongen ons wat lager te verdedigen, maar ook dat hebben we goed opgevangen. We genieten van dit moment, want het draait om spelen voor prijzen, en wij doen nog overal mee."

Dat Bayern nog op vier fronten actief is, zou kunnen betekenen dat er keuzes moeten worden gemaakt. Richt de focus zich nu op de volgende competitiematch tegen Mainz of al op de halve finale van de Champions League tegen PSG? "In theorie schakelen we nu over naar Mainz, ook al is de titel al binnen. We hebben een duidelijke routine in onze voorbereiding op wedstrijden. Ik wil dat proces niet veranderen, want elke match blijft belangrijk."



Ondanks de euforie wilde Vince the Prince zichzelf niet op de voorgrond plaatsen. "Ik blijf het herhalen: de verdienste ligt bij de spelers. Je kunt op training nog zoveel doen om de ploeg te helpen, maar niet alles is trainbaar."