Malaise bij Chelsea blijft duren: supporters hebben het gehad met coach Rosenoir

Chelsea verloor zaterdagavond thuis van Manchester United. De teleurstelling te veel voor de supporters van Chelsea.

De 41-jarige Liam Rosenior werd in januari aangesteld als coach bij Chelsea. De Engelsman nam de rol over van Enzo Maresca, die na wisselvallige resultaten het zinkende schip moest verlaten.

Geen beterschap met Rosenoir

Bij Chelsea hoopten ze dat Rosenior beterschap ging brengen, maar hoe langer het seizoen duurt, hoe meer het erop lijkt dat ook hij het tij niet kan keren. Chelsea staat momenteel zesde in de stand.

Die zesde plaats geeft geen recht op een plaatsje in de felbegeerde Champions League. Chelsea won die trofee nog in 2021 door in de finale Manchester City te verslaan.

"Wij willen Chelsea terug!"

Door het verlies tegen Manchester United op zaterdagavond lijkt het extra moeilijk om nog veel te stijgen in het klassement. De supporters zijn ontevreden en dat werd tegen United ook duidelijk. "Wij willen Chelsea terug!", klonk het vanaf de tribunes.

In de 22 wedstrijden waarin Liam Rosenior aan het roer stond, kon Chelsea elf keer winnen. De Blues speelden twee keer gelijk en verloren negen keer. Slechte statistieken voor een club met sterspelers zoals Cole Palmer, Enzo Fernández en Moisés Caicedo.