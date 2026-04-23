Anderlecht-bestuurders hebben knoop doorgehakt: Géén transfer of contract, maar deze cruciale positie is dé prioriteit van de nieuwe sportief directeur

Er was tot enkele weken geleden nog lichte twijfel. De kogel is ondertussen door de kerk. Jérémy Taravel zal volgend seizoen géén T1 van RSC Anderlecht zijn.

Jérémy Taravel nam in februari het roer over van Edward Still als coach van RSC Anderlecht. Of eigenlijk moeten we zeggen dat de Fransman de taken van Besnik Hasi heeft overgenomen.

Taravel scoorde meteen punten door Anderlecht te kwalificeren voor de finale van de Beker van België. In maart kwam vervolgens de bevestiging dat de Fransman het seizoen zou vervolledigen als T1.

Wil Jérémy Taravel zelf opnieuw in de schaduw gaan werken?

Belangrijke kanttekening: die bevestiging kwam er pas nadat Alfred Schreuder, Mark van Bommel, Maarten Martens en Jon Dahl Tomasson afhaakten in de race. De bestuurskamer was het nooit helemaal eens over Taravel.

Tot nu. Taravel doet het seizoen uit, maar zal vervolgens een stap moeten opzij zetten als coach van Anderlecht. De coach bouwde de voorbije weken én maanden het nodige krediet op én krijgt een andere rol aangeboden. Maar wil hij zelf een stap terugzetten?

Nog maar eens een cruciale zomermercato...

De nieuwe sportief directeur van Anderlecht krijgt zo meteen een prioritair dossier op het bord. Het aanstellen van een nieuwe coach wordt zijn eerste taak. In samenspraak met die nieuwe coach zal de selectie vervolgens worden opgemaakt.





De komende zomermercato dient zich wederom cruciaal aan in het Lotto Park. Alles en iedereen beseft dat de keuzes deze keer wél de juiste moéten zijn. Aanmodderen is géén optie meer voor de Belgische recordkampioen.