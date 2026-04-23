Anderlecht-bestuurders hebben knoop doorgehakt: Géén transfer of contract, maar deze cruciale positie is dé prioriteit van de nieuwe sportief directeur

Er was tot enkele weken geleden nog lichte twijfel. De kogel is ondertussen door de kerk. Jérémy Taravel zal volgend seizoen géén T1 van RSC Anderlecht zijn.

Jérémy Taravel nam in februari het roer over van Edward Still als coach van RSC Anderlecht. Of eigenlijk moeten we zeggen dat de Fransman de taken van Besnik Hasi heeft overgenomen.

Taravel scoorde meteen punten door Anderlecht te kwalificeren voor de finale van de Beker van België. In maart kwam vervolgens de bevestiging dat de Fransman het seizoen zou vervolledigen als T1.

Wil Jérémy Taravel zelf opnieuw in de schaduw gaan werken?

Belangrijke kanttekening: die bevestiging kwam er pas nadat Alfred Schreuder, Mark van Bommel, Maarten Martens en Jon Dahl Tomasson afhaakten in de race. De bestuurskamer was het nooit helemaal eens over Taravel.

Tot nu. Taravel doet het seizoen uit, maar zal vervolgens een stap moeten opzij zetten als coach van Anderlecht. De coach bouwde de voorbije weken én maanden het nodige krediet op én krijgt een andere rol aangeboden. Maar wil hij zelf een stap terugzetten?

Nog maar eens een cruciale zomermercato...

De nieuwe sportief directeur van Anderlecht krijgt zo meteen een prioritair dossier op het bord. Het aanstellen van een nieuwe coach wordt zijn eerste taak. In samenspraak met die nieuwe coach zal de selectie vervolgens worden opgemaakt.

De komende zomermercato dient zich wederom cruciaal aan in het Lotto Park. Alles en iedereen beseft dat de keuzes deze keer wél de juiste moéten zijn. Aanmodderen is géén optie meer voor de Belgische recordkampioen.

Paniek bij Barcelona: grote zorgen na blessures van twee sterspelers

07:42
🎥 Maximale druk: Charles De Ketelaere beleeft pijnlijke hoofdrol in bekerdrama van Atalanta

07:20
Mats Rits hoeft niét te zoeken naar een nieuwe club: 'Deze Belgische club verwelkomt middenvelder met open armen'

23:00
12
🎥 Eén op twaalf in de play-offs: Vanderbiest legt pijnpunt van KV Mechelen bloot Reactie

23:50
3
'Barcelona-top reisde speciaal naar Zwitserland om formele gesprekken over speler van Club Brugge te starten'

06:30
"Hebben we twee dagen mogen horen": Jackers prikt nu Club weer mag dromen van de titel Reactie

23:25
Heeft Club Brugge goud in handen? We doken in de archieven om te kijken hoe het de Youth League-toppers van Anderlecht van destijds is vergaan

21:40
1
Radja Nainggolan ziet maar één trainer voor Anderlecht: "Met de spelers die de club heeft..."

19:00
2
Club Brugge walst over KV Mechelen in de tweede helft en mag weer dromen van de titel

22:45
Club lacht: KAA Gent doet stuntje van reguliere competitie nog eens dunnetjes over op bezoek bij Union SG

22:25
Taravel praat met Anderlecht-sterkhouder voor cruciale wedstrijd: "Ik heb mijn mening gegeven en hij de zijne"

20:40
La Gazzetta dello Sport weet het zeker: 'AC Milan heeft alle troeven in handen om Club Brugge-sterkhouder binnen te halen'

22:30
2
Moet Club Brugge op zoek naar een vervanger voor Simon Mignolet? Deze diamant loopt al rond op Jan Breydel

22:00
2
'Feyenoord neemt beslissing over de toekomst van Raheem Sterling in Rotterdam'

21:20
De dubbele agenda van DAZN: Dit is dé echte reden waarom mediabedrijf plots wél de Jupiler Pro League wil blijven uitzenden

21:00
Staat Cristiano Ronaldo binnenkort met zijn zoon op het veld? 'Deze club wil Cristiano Junior een kans geven in A-kern'

20:20
Is dertig miljoen euro niet meer genoeg? 'Steenrijke club meldt zich bij Club Brugge voor Christos Tzolis'

19:40
5
Lucky Number Seven? Deze zeven héél straffe stoten heeft Vincent Kompany verwezenlijkt bij Bayern München

20:00
Vanhaezebrouck en Dierckx laten zich uit over situatie Kanga: "Ze willen strijders en krijgers"

18:40
Ligt het aan Anderlecht of aan Bertaccini? Luc Nilis maakt rekening van spits

16:30
1
Serie A in rep en roer: 'Zeventig profvoetballers van Italiaanse topclubs verdacht van deelname aan illegale seksfeestjes'

19:20
6
'Bakayoko open voor transfer naar Premier League: dit is de afkoopsom'

18:20
KRC Genk is gewaarschuwd: "Willen ons absoluut kwalificeren voor Europees voetbal"

18:10
Verdedigen als kinderen? Vanderbiest spreekt klare taal over kritiek

17:20
OFFICIEEL Club uit de Challenger Pro League neemt afscheid van kapitein

18:00
Toch een verlengd verblijf bij Antwerp? Matchwinnaar Scott spreekt zich uit over zijn toekomst Reactie

17:15
7
Na incident in kleedkamer: keert Tolu Arokodare terug naar Jupiler Pro League?

17:40
OH Leuven blijft gefrustreerd achter en ziet af: "Dat is echt een probleem"

17:30
5
📷 'Uit beeld bij Rode Duivels: club uit Serie A heeft miljoenen klaar voor Belg'

17:00
De underdog van de Europe Play-offs? Charleroi-coach Kohnen houdt ambitie levend

16:15
Nainggolan heeft een heel duidelijke boodschap voor de fans van Patro Eisden

16:00
1
Steven Defour wijst transfer van Genksterkhouder af: "Hoger mikken"

15:30
1
OFFICIEEL KAA Gent zet samenwerking met speler stop

15:00
1
Westerlo-coach Issame Charaï haalt na zege in Leuven vooral één speler naar voren

15:15
FC Luik begint te dromen van 1A: maar is dat echt een goed idee?

14:40
3
RSCA staat op kruispunt: wordt dit opnieuw een kopie van vorig seizoen?

11:40

Union SG 0-0 KAA Gent
Club Brugge 6-1 KV Mechelen
STVV 20:30 Anderlecht

Play-off 2

 Speeldag 4
Standard 1-2 Antwerp
KRC Genk 1-1 Charleroi
OH Leuven 0-2 Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 4
Cercle Brugge 24/04 FCV Dender EH
Zulte Waregem 26/04 La Louvière

