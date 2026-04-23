Keisuke Goto lijkt al klaar voor volgende stap en dat is niet Anderlecht

Keisuke Goto heeft zich dit seizoen helemaal in de kijker gespeeld bij STVV. De Japanner keert normaal terug naar Anderlecht, maar het lijkt allerminst zeker dat hij volgend seizoen nog in Brussel te zien zal zijn.

Keisuke Goto doet het dit seizoen bijzonder goed bij STVV. De spits wordt door Anderlecht verhuurd aan de Kanaries en kende dit seizoen een enorme groei bij zijn nieuwe club. Hij toonde zich al enkele keren heel belangrijk voor Sint-Truiden.

Nu blijft de vraag hoe zijn toekomst er zal uitzien. Normaal gezien keert de Japanner deze zomer gewoon terug naar Anderlecht, maar het is helemaal niet zeker dat hij lang in Brussel zal blijven.

Keisuke Goto lijkt op weg naar andere stap dan terugkeer naar Anderlecht

Volgens Het Nieuwsblad heeft Goto niet veel zin om terug te keren naar Anderlecht. Een definitieve transfer naar STVV lijkt ook niet mogelijk omdat de Limburgse club niet over een aankoopoptie beschikt.

Zijn marktwaarde steeg volgens Transfermarkt al naar 8 miljoen euro, wat hem voor de meeste andere Belgische clubs praktisch onbetaalbaar maakt. Wel geniet hij interesse uit de Bundesliga en Engeland.

En daar zou Goto graag op ingaan: een transfer naar de Bundesliga ziet hij wel zitten. Nu wordt het dus afwachten welke ploeg concreet wordt. Als hij met Japan naar het WK kan, zou dat zijn kansen op een mooie transfer nog kunnen vergroten.