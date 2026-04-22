De dubbele agenda van DAZN: Dit is dé echte reden waarom mediabedrijf plots wél de Jupiler Pro League wil blijven uitzenden

DAZN gaat ook volgend seizoen het Belgisch voetbal uitzenden. Een overwinning voor de Pro League? Helemaal niet. De communicatie kadert in een ander dossier dat een pak belangrijker is voor het mediabedrijf.

DAZN liet gisteren het nieuws op de wereld los dat het mediabedrijf ook de Belgische voetbalwedstrijden in voetbalseizoen 2026-2027 zal uitzenden. Maar er zit meer achter dat nieuws.

Eerst en vooral dit: de toegeving van DAZN heeft niets te maken dat de zaak die momenteel loopt bij CEPANI. Het arbitragetribunaal oordeelde enkele maanden geleden dat DAZN de Belgische wedstrijden moet blijven uitzenden tot de zaak ten gronde wordt behandeld.

CEPANI oordeelt ten vroegste in 2027

Ondertussen is duidelijk dat die zaak pas ten vroegste in 2027 zal behandeld worden. In dat opzicht neemt DAZN een simpele vlucht vooruit. Hét voordeel: de abonnees zijn op deze manier geneigd om hun abonnement ook na dit seizoen te verlengen.

De communicatie van DAZN kadert echter een in een ander dossier dat een pak belangrijker is voor het mediabedrijf. Het mediabedrijf is één van de partijen die meedingen naar de mediarechten voor de Champions League, Europa League en Conference League.

DAZN werkt aan kredietwaardigheid via de Belgische Pro League

Het dossier is inmiddels ingediend bij UEFA en wordt momenteel gescreend door Relevent Sports Group. Eén van de criteria: de kredietwaardigheid van DAZN. Moeten we er nog een tekening bij maken?





Door de vlucht vooruit te nemen en nu al wereldkundig te maken dat DAZN blijft uitzenden én dus blijft betalen wordt extra krediet gegenereerd in de strijd om het Europese dossier. En daar is het DAZN uiteindelijk om te doen.