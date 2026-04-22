De dubbele agenda van DAZN: Dit is dé echte reden waarom mediabedrijf plots wél de Jupiler Pro League wil blijven uitzenden

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
De dubbele agenda van DAZN: Dit is dé echte reden waarom mediabedrijf plots wél de Jupiler Pro League wil blijven uitzenden
DAZN gaat ook volgend seizoen het Belgisch voetbal uitzenden. Een overwinning voor de Pro League? Helemaal niet. De communicatie kadert in een ander dossier dat een pak belangrijker is voor het mediabedrijf.

DAZN liet gisteren het nieuws op de wereld los dat het mediabedrijf ook de Belgische voetbalwedstrijden in voetbalseizoen 2026-2027 zal uitzenden. Maar er zit meer achter dat nieuws. 

Eerst en vooral dit: de toegeving van DAZN heeft niets te maken dat de zaak die momenteel loopt bij CEPANI. Het arbitragetribunaal oordeelde enkele maanden geleden dat DAZN de Belgische wedstrijden moet blijven uitzenden tot de zaak ten gronde wordt behandeld.

CEPANI oordeelt ten vroegste in 2027

Ondertussen is duidelijk dat die zaak pas ten vroegste in 2027 zal behandeld worden. In dat opzicht neemt DAZN een simpele vlucht vooruit. Hét voordeel: de abonnees zijn op deze manier geneigd om hun abonnement ook na dit seizoen te verlengen.

De communicatie van DAZN kadert echter een in een ander dossier dat een pak belangrijker is voor het mediabedrijf. Het mediabedrijf is één van de partijen die meedingen naar de mediarechten voor de Champions League, Europa League en Conference League.

DAZN werkt aan kredietwaardigheid via de Belgische Pro League

Het dossier is inmiddels ingediend bij UEFA en wordt momenteel gescreend door Relevent Sports Group. Eén van de criteria: de kredietwaardigheid van DAZN. Moeten we er nog een tekening bij maken? 

Door de vlucht vooruit te nemen en nu al wereldkundig te maken dat DAZN blijft uitzenden én dus blijft betalen wordt extra krediet gegenereerd in de strijd om het Europese dossier. En daar is het DAZN uiteindelijk om te doen.

LIVE Vanaken maakt nog de 5-1 na misser van doelman Miras

LIVE Vanaken maakt nog de 5-1 na misser van doelman Miras

22:11
LIVE: Tijd begint te dringen voor Union SG tegen KAA Gent!

22:08
Moet Club Brugge op zoek naar een vervanger voor Simon Mignolet? Deze diamant loopt al rond op Jan Breydel

22:00
Heeft Club Brugge goud in handen? We doken in de archieven om te kijken hoe het de Youth League-toppers van Anderlecht van destijds is vergaan

21:40
'Feyenoord neemt beslissing over de toekomst van Raheem Sterling in Rotterdam'

21:20
Taravel praat met Anderlecht-sterkhouder voor cruciale wedstrijd: "Ik heb mijn mening gegeven en hij de zijne"

20:40
Staat Cristiano Ronaldo binnenkort met zijn zoon op het veld? 'Deze club wil Cristiano Junior een kans geven in A-kern'

20:20
Lucky Number Seven? Deze zeven héél straffe stoten heeft Vincent Kompany verwezenlijkt bij Bayern München

20:00
Is dertig miljoen euro niet meer genoeg? 'Steenrijke club meldt zich bij Club Brugge voor Christos Tzolis'

19:40
Serie A in rep en roer: 'Zeventig profvoetballers van Italiaanse topclubs verdacht van deelname aan illegale seksfeestjes'

19:20
Radja Nainggolan ziet maar één trainer voor Anderlecht: "Met de spelers die de club heeft..."

19:00
Vanhaezebrouck en Dierckx laten zich uit over situatie Kanga: "Ze willen strijders en krijgers"

18:40
'Bakayoko open voor transfer naar Premier League: dit is de afkoopsom'

18:20
KRC Genk is gewaarschuwd: "Willen ons absoluut kwalificeren voor Europees voetbal"

18:10
OFFICIEEL Club uit de Challenger Pro League neemt afscheid van kapitein

18:00
Toch een verlengd verblijf bij Antwerp? Matchwinnaar Scott spreekt zich uit over zijn toekomst

17:15
Na incident in kleedkamer: keert Tolu Arokodare terug naar Jupiler Pro League?

17:40
OH Leuven blijft gefrustreerd achter en ziet af: "Dat is echt een probleem"

17:30
Verdedigen als kinderen? Vanderbiest spreekt klare taal over kritiek

17:20
📷 'Uit beeld bij Rode Duivels: club uit Serie A heeft miljoenen klaar voor Belg'

17:00
Ligt het aan Anderlecht of aan Bertaccini? Luc Nilis maakt rekening van spits

16:30
De underdog van de Europe Play-offs? Charleroi-coach Kohnen houdt ambitie levend

16:15
Nainggolan heeft een heel duidelijke boodschap voor de fans van Patro Eisden

16:00
Steven Defour wijst transfer van Genksterkhouder af: "Hoger mikken"

15:30
Westerlo-coach Issame Charaï haalt na zege in Leuven vooral één speler naar voren

15:15
OFFICIEEL KAA Gent zet samenwerking met speler stop

15:00
FC Luik begint te dromen van 1A: maar is dat echt een goed idee?

14:40
🎥 Bekijk de beelden: moest doelman Leysen van OHL hiervoor rood krijgen?

14:20
WK-droom voorbij? Mogelijk nieuwe blessure voor Romelu Lukaku

14:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 22/04: Lambert

13:10
Sporting Hasselt krijgt ferme boost voor cruciale titelwedstrijd

13:45
Union SG doet wat Bart Verhaeghe heel graag wil bij Club Brugge

13:30
OFFICIEEL: KV Kortrijk rondt definitieve transfer af voor terugkeer naar de JPL

13:10
🎥 Was het nu strafschop of niet voor Standard? Hoofdrolspeler legt het uit

13:00
Mag hij coachen tegen Patro? Messoudi kent zijn schorsing na 'bedreiging' van arbitrage

12:40
Genk morst opnieuw punten: Daan Heymans kijkt eerst naar zichzelf

Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

