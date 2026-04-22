Westerlo-coach Issame Charaï haalt na zege in Leuven vooral één speler naar voren

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
Westerlo-coach Issame Charaï haalt na zege in Leuven vooral één speler naar voren
Westerlo heeft dinsdagavond een knappe 0-2-zege geboekt op het veld van OH Leuven. Issame Charaï zag zijn ploeg na de rust groeien en had achteraf vooral lof voor matchwinnaar Nacho Ferri.

KVC Westerlo won dinsdagavond met 0-2 op het veld van OH Leuven. De Kemphanen maakten pas in de tweede helft het verschil met twee doelpunten van Nacho Ferri. Hij trof raak in minuut 62 en vijf minuten later nog eens.

Toch was Issame Charaï niet helemaal tevreden na afloop. "We stonden soms te hoog en zetten niet altijd op de juiste manier druk. Daardoor dropte OH Leuven vaak ballen in de rug en gaven we iets te veel kansen weg. Idem voor de resem hoekschoppen die onze tegenstander afdwong", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Issame Charaï looft Ferri, maar zag Westerlo niet foutloos spelen

"Tijdens de rust heb ik me kwaad gemaakt en hebben we onze aanpak aangepast. Al vond ik ook dat we zelf enkele keren gevaarlijk waren: ik denk dan spontaan aan de kansen van Allahyar Sayyadmanesh."

Uiteindelijk was het dus Nacho Ferri die zijn club de zege bezorgde. Charaï was na afloop dan ook bijzonder lovend voor zijn matchwinnaar, maar ook voor de rest van de ploeg en de supporters die in Leuven opnieuw op post waren.

"Ik ben heel blij voor Nacho. Hij heeft in de play-offs vier keer gescoord en verdient dit. Hij werkt heel hard en gaat altijd voorop in de strijd. Voor dit alles wordt hij beloond. Een dikke pluim aan de hele spelersgroep. Het is duidelijk dat we zullen meedoen tot het einde en ook een dikke proficiat aan onze fans, die voor een vol uitvak zorgden in Leuven. Hopelijk zijn ze op post tegen Antwerp", besluit Charaï.

Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-2 Westerlo Westerlo

