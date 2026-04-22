Union SG doet wat Bart Verhaeghe heel graag wil bij Club Brugge

Union SG heeft een eerste belangrijke stap richting nieuwe landstitel gezet. In de rangschikking van de Champions' Play-offs hebben de Brusselaars vier punten voorsprong op Club Brugge.

Club Brugge op vier punten van Union SG

Club Brugge heeft de titelstrijd niet meer in eigen handen. Na de nederlaag afgelopen weekend in de topper op bezoek bij Union SG staat het vier punten achter op de leider. Het onderlinge duel alleen is dus onvoldoende om die achterstand goed te maken.

Club Brugge zal moeten rekenen op extra puntenverlies van Union SG dan enkel in het onderlinge duel dat nog op de planning staat. Vier jaar lang al blijven de Brusselaars vriend en vijand in de Jupiler Pro League verrassen.

En wat er ook verandert bij de ploeg, het lijkt de continuïteit allemaal niet af te remmen. De beste spelers verkopen, het heeft geen impact op de resultaten. Zelfs elk jaar een nieuwe trainer moeten aanstellen verkleint de kans op succes niet.

Droom van Bart Verhaeghe… bij Union SG

Het is de natte droom van Bart Verhaeghe, de voorzitter van blauwzwart. “Bart Verhaeghe vertelde ooit dat het bij Club niet uitmaakte wie er trainer was”, klinkt het bij Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

En toch moest Club Brugge na ontslag van Nicky Hayen een trainer wegplukken bij een andere eersteklasser. Onbegrijpelijk, zo vindt de analist, dat Club Brugge Ivan Leko van KAA Gent moest overnemen.



En precies op die manier die Verhaeghe zo graag wil zien bij blauwzwart, werkt Union SG. “Wie ze ook aanstellen, ervaring of niet, het maakt niet uit. David Hubert had het moeilijk bij OH Leuven maar is nu op weg om kampioen te spelen. Het lukt iedere keer weer.”