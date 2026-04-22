Union SG doet wat Bart Verhaeghe heel graag wil bij Club Brugge

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Union SG heeft een eerste belangrijke stap richting nieuwe landstitel gezet. In de rangschikking van de Champions' Play-offs hebben de Brusselaars vier punten voorsprong op Club Brugge.

Club Brugge op vier punten van Union SG

Club Brugge heeft de titelstrijd niet meer in eigen handen. Na de nederlaag afgelopen weekend in de topper op bezoek bij Union SG staat het vier punten achter op de leider. Het onderlinge duel alleen is dus onvoldoende om die achterstand goed te maken.

Club Brugge zal moeten rekenen op extra puntenverlies van Union SG dan enkel in het onderlinge duel dat nog op de planning staat. Vier jaar lang al blijven de Brusselaars vriend en vijand in de Jupiler Pro League verrassen.

En wat er ook verandert bij de ploeg, het lijkt de continuïteit allemaal niet af te remmen. De beste spelers verkopen, het heeft geen impact op de resultaten. Zelfs elk jaar een nieuwe trainer moeten aanstellen verkleint de kans op succes niet.

Droom van Bart Verhaeghe… bij Union SG

Het is de natte droom van Bart Verhaeghe, de voorzitter van blauwzwart. “Bart Verhaeghe vertelde ooit dat het bij Club niet uitmaakte wie er trainer was”, klinkt het bij Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

En toch moest Club Brugge na ontslag van Nicky Hayen een trainer wegplukken bij een andere eersteklasser. Onbegrijpelijk, zo vindt de analist, dat Club Brugge Ivan Leko van KAA Gent moest overnemen.

Lees ook... U bent formeel: titelstrijd maakt bocht van 180 graden

En precies op die manier die Verhaeghe zo graag wil zien bij blauwzwart, werkt Union SG. “Wie ze ook aanstellen, ervaring of niet, het maakt niet uit. David Hubert had het moeilijk bij OH Leuven maar is nu op weg om kampioen te spelen. Het lukt iedere keer weer.”

🎥 Bekijk de beelden: moest doelman Leysen van OHL hiervoor rood krijgen?

🎥 Bekijk de beelden: moest doelman Leysen van OHL hiervoor rood krijgen?

14:20
WK-droom voorbij? Mogelijk nieuwe blessure voor Romelu Lukaku

WK-droom voorbij? Mogelijk nieuwe blessure voor Romelu Lukaku

14:00
1
Sporting Hasselt krijgt ferme boost voor cruciale titelwedstrijd

Sporting Hasselt krijgt ferme boost voor cruciale titelwedstrijd

13:45
Transfernieuws en Transfergeruchten 22/04: Lambert

Transfernieuws en Transfergeruchten 22/04: Lambert

13:10
LIVE Club Brugge-KV Mechelen: Herpakt blauw-zwart zich in eigen huis?

LIVE Club Brugge-KV Mechelen: Herpakt blauw-zwart zich in eigen huis?

10:15
Club Brugge zet jonge helden van Club NXT in de schijnwerpers na historisch parcours

Club Brugge zet jonge helden van Club NXT in de schijnwerpers na historisch parcours

10:32
U bent formeel: titelstrijd maakt bocht van 180 graden

U bent formeel: titelstrijd maakt bocht van 180 graden

22:00
1
OFFICIEEL: KV Kortrijk rondt definitieve transfer af voor terugkeer naar de JPL

OFFICIEEL: KV Kortrijk rondt definitieve transfer af voor terugkeer naar de JPL

13:10
🎥 Was het nu strafschop of niet voor Standard? Hoofdrolspeler legt het uit

🎥 Was het nu strafschop of niet voor Standard? Hoofdrolspeler legt het uit

13:00
1
Mag hij coachen tegen Patro? Messoudi kent zijn schorsing na 'bedreiging' van arbitrage

Mag hij coachen tegen Patro? Messoudi kent zijn schorsing na 'bedreiging' van arbitrage

12:40
1
RSCA staat op kruispunt: wordt dit opnieuw een kopie van vorig seizoen?

RSCA staat op kruispunt: wordt dit opnieuw een kopie van vorig seizoen?

11:40
Alweer een voltreffer? Deze winteraanwinst debuteerde met branie voor Union SG

Alweer een voltreffer? Deze winteraanwinst debuteerde met branie voor Union SG

21:20
Genk morst opnieuw punten: Daan Heymans kijkt eerst naar zichzelf

Genk morst opnieuw punten: Daan Heymans kijkt eerst naar zichzelf

12:20
Pep Guardiola komt met opvallende voorspelling over toekomst van Vincent Kompany

Pep Guardiola komt met opvallende voorspelling over toekomst van Vincent Kompany

12:00
3
Gent-spits Kanga krijgt het hard te verduren en Vanhaezebrouck snapt waarom

Gent-spits Kanga krijgt het hard te verduren en Vanhaezebrouck snapt waarom

09:00
4
Voetbal Vlaanderen zegt voluit nee tegen voorstel van Pro League over U23-ploegen

Voetbal Vlaanderen zegt voluit nee tegen voorstel van Pro League over U23-ploegen

11:20
31
Vincent Euvrard blijft gefrustreerd achter na nieuwe tik voor Standard Interview

Vincent Euvrard blijft gefrustreerd achter na nieuwe tik voor Standard

11:01
6
Anderlecht grijpt in voor bekerfinale: goed nieuws voor de supporters

Anderlecht grijpt in voor bekerfinale: goed nieuws voor de supporters

10:00
6
Waarom Hugo Siquet toch niet profiteert van de blessure van Kyriani Sabbe bij Club

Waarom Hugo Siquet toch niet profiteert van de blessure van Kyriani Sabbe bij Club

08:20
13
Filip Joos met stevige prik richting Vermant (én Vetlesen): "Ze prezen hem de hemel in, maar ..."

Filip Joos met stevige prik richting Vermant (én Vetlesen): "Ze prezen hem de hemel in, maar ..."

18:20
12
Belgische assist levert Como bijna stunt van formaat op tegen Inter

Belgische assist levert Como bijna stunt van formaat op tegen Inter

09:30
Nicky Hayen zet na puntenverlies twee spelers extra in de verf bij Genk

Nicky Hayen zet na puntenverlies twee spelers extra in de verf bij Genk

08:40
Antwerp-coach Joseph Oosting geniet na zege van Antwerp vooral van één ding

Antwerp-coach Joseph Oosting geniet na zege van Antwerp vooral van één ding

08:00
12
In bloedvorm: Club Brugge aast nu ook op veelbelovende spits uit opvallende competitie

In bloedvorm: Club Brugge aast nu ook op veelbelovende spits uit opvallende competitie

23:00
Vandenbempt en Vanhaezebrouck ondanks 6 op 9 kritisch voor Anderlecht: "Je zou zeggen dat het playdowns zijn"

Vandenbempt en Vanhaezebrouck ondanks 6 op 9 kritisch voor Anderlecht: "Je zou zeggen dat het playdowns zijn"

07:00
3
Leicester City beleeft ongeziene val en zakt naar derde niveau in Engeland

Leicester City beleeft ongeziene val en zakt naar derde niveau in Engeland

07:40
Om een einde te maken aan de geruchten? Vincent Kompany neemt een grote beslissing

Om een einde te maken aan de geruchten? Vincent Kompany neemt een grote beslissing

07:20
STVV beseft het als de beste voor clashes met Anderlecht en Mechelen: "Week van de waarheid"

STVV beseft het als de beste voor clashes met Anderlecht en Mechelen: "Week van de waarheid"

06:00
Vincent Kompany wil geschiedenis schrijven met Bayern München: "Eerste keer voor alles"

Vincent Kompany wil geschiedenis schrijven met Bayern München: "Eerste keer voor alles"

06:30
5
🎥 Genk-trainer Nicky Hayen laakt oordeel spelleiding over penaltyfase ... en krijgt gelijk van tegenstander

🎥 Genk-trainer Nicky Hayen laakt oordeel spelleiding over penaltyfase ... en krijgt gelijk van tegenstander

23:55
Hadden Hollanders en ook Club-fans gelijk? Blauw-zwart zit in de miserie met deze spelers

Hadden Hollanders en ook Club-fans gelijk? Blauw-zwart zit in de miserie met deze spelers

20:40
6
"Bim, bam, beieren - Wim Opbrouck zou sneller starten": Anderlecht-speler helemaal onderuitgehaald

"Bim, bam, beieren - Wim Opbrouck zou sneller starten": Anderlecht-speler helemaal onderuitgehaald

22:30
Na het gefluit van de eigen supporters: dit heeft Rik De Mil te zeggen over Wilfried Kanga

Na het gefluit van de eigen supporters: dit heeft Rik De Mil te zeggen over Wilfried Kanga

20:00
2
OH Leuven laat korf kansen liggen, Westerlo bedankt onklopbare Jungdal en efficiënte Ferri

OH Leuven laat korf kansen liggen, Westerlo bedankt onklopbare Jungdal en efficiënte Ferri

22:29
Penaltymisser en sterke Charleroi-doelman lang een doorn in het oog, maar Genk redt nog een punt in slotfase

Penaltymisser en sterke Charleroi-doelman lang een doorn in het oog, maar Genk redt nog een punt in slotfase

22:28
Antwerp pakt zes op zes dankzij twee snelle counters, Standard doet een slechte zaak

Antwerp pakt zes op zes dankzij twee snelle counters, Standard doet een slechte zaak

22:27

