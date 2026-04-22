Voetbal Vlaanderen zegt voluit nee tegen voorstel van Pro League over U23-ploegen

Het Belgische voetbal zit muurvast. Net als zijn Franstalige tegenhanger heeft ook Voetbal Vlaanderen aangekondigd dat het zich verzet tegen de hervorming van de Pro League.

Kort na het hervormingsvoorstel van de Pro League — dat een einde maakte aan de quota voor U23-ploegen in de Challenger Pro League, maar tegelijk een nieuwe regel voorzag waarbij de best geklasseerde U23-teams uit eerste nationale die plaatsen zouden kunnen innemen, mogelijk ten koste van verdienstelijke kampioenen — had de ACFF (Vereniging van de franstalige clubs) al duidelijk laten weten dat ze het plan resoluut afwees.

Enkele weken later heeft nu, weinig verrassend, ook Voetbal Vlaanderen laten weten dat het tegen het voorstel is. VV oordeelde na grondige analyse dat het plan van de Pro League “complex en onrechtvaardig” is.

Amateurvoetbal keert zich tegen Pro League

"We waren steeds koele minnaars van de quota, aangezien dat ingaat tegen de zuivere logica van een sportcompetitie. Onze visie was dat zolang er geen impact was op de amateurcompetities, dit iets was wat de Pro League kon beslissen. In het algemeen belang van het voetbal hebben we toen ingestemd. Het voorstel dat vandaag voorligt, heeft wél een impact op het amateurvoetbal", zegt Voetbal Vlaanderen volgens Het Nieuwsblad.

Het risico is namelijk reëel dat in het nieuwe format van de Pro League de kampioen van eerste nationale niet zou kunnen promoveren, om plaats te maken voor het best geklasseerde U23-team uit die reeks, als vervanger van een U23-ploeg die uit 1B degradeert.

Voetbal Vlaanderen waarschuwt dat het zelfs gevolgen kan hebben tot in de proviniciale reeksen. “Dit voorstel maakt het systeem complex en druist in tegen de sportieve logica. Om die redenen kan Voetbal Vlaanderen hier niet mee akkoord gaan.”





Dat het Belgische voetbal opnieuw in een impasse dreigt te belanden, hoeft niemand nog te verbazen. De weerstand tegen het voorstel groeit en het lijkt erop dat niemand nog bereid is om zomaar toe te geven aan een Pro League die steeds meer botst op de gevolgen van haar eigen keuzes.