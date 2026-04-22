Voetbal Vlaanderen zegt voluit nee tegen voorstel van Pro League over U23-ploegen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
Het Belgische voetbal zit muurvast. Net als zijn Franstalige tegenhanger heeft ook Voetbal Vlaanderen aangekondigd dat het zich verzet tegen de hervorming van de Pro League.

Kort na het hervormingsvoorstel van de Pro League — dat een einde maakte aan de quota voor U23-ploegen in de Challenger Pro League, maar tegelijk een nieuwe regel voorzag waarbij de best geklasseerde U23-teams uit eerste nationale die plaatsen zouden kunnen innemen, mogelijk ten koste van verdienstelijke kampioenen — had de ACFF (Vereniging van de franstalige clubs) al duidelijk laten weten dat ze het plan resoluut afwees.

Enkele weken later heeft nu, weinig verrassend, ook Voetbal Vlaanderen laten weten dat het tegen het voorstel is. VV oordeelde na grondige analyse dat het plan van de Pro League “complex en onrechtvaardig” is.

Amateurvoetbal keert zich tegen Pro League

"We waren steeds koele minnaars van de quota, aangezien dat ingaat tegen de zuivere logica van een sportcompetitie. Onze visie was dat zolang er geen impact was op de amateurcompetities, dit iets was wat de Pro League kon beslissen. In het algemeen belang van het voetbal hebben we toen ingestemd. Het voorstel dat vandaag voorligt, heeft wél een impact op het amateurvoetbal", zegt Voetbal Vlaanderen volgens Het Nieuwsblad.

Het risico is namelijk reëel dat in het nieuwe format van de Pro League de kampioen van eerste nationale niet zou kunnen promoveren, om plaats te maken voor het best geklasseerde U23-team uit die reeks, als vervanger van een U23-ploeg die uit 1B degradeert.

Voetbal Vlaanderen waarschuwt dat het zelfs gevolgen kan hebben tot in de proviniciale reeksen. “Dit voorstel maakt het systeem complex en druist in tegen de sportieve logica. Om die redenen kan Voetbal Vlaanderen hier niet mee akkoord gaan.”

Dat het Belgische voetbal opnieuw in een impasse dreigt te belanden, hoeft niemand nog te verbazen. De weerstand tegen het voorstel groeit en het lijkt erop dat niemand nog bereid is om zomaar toe te geven aan een Pro League die steeds meer botst op de gevolgen van haar eigen keuzes.

Pep Guardiola komt met opvallende voorspelling over toekomst van Vincent Kompany

Pep Guardiola komt met opvallende voorspelling over toekomst van Vincent Kompany

12:00
RSCA staat op kruispunt: wordt dit opnieuw een kopie van vorig seizoen?

RSCA staat op kruispunt: wordt dit opnieuw een kopie van vorig seizoen?

11:40
Vincent Euvrard blijft gefrustreerd achter na nieuwe tik voor Standard Interview

Vincent Euvrard blijft gefrustreerd achter na nieuwe tik voor Standard

11:01
3
LIVE Club Brugge-KV Mechelen: Herpakt blauw-zwart zich in eigen huis?

LIVE Club Brugge-KV Mechelen: Herpakt blauw-zwart zich in eigen huis?

10:15
Club Brugge zet jonge helden van Club NXT in de schijnwerpers na historisch parcours

Club Brugge zet jonge helden van Club NXT in de schijnwerpers na historisch parcours

10:32
Anderlecht grijpt in voor bekerfinale: goed nieuws voor de supporters

Anderlecht grijpt in voor bekerfinale: goed nieuws voor de supporters

10:00
2
Belgische assist levert Como bijna stunt van formaat op tegen Inter

Belgische assist levert Como bijna stunt van formaat op tegen Inter

09:30
Gent-spits Kanga krijgt het hard te verduren en Vanhaezebrouck snapt waarom

Gent-spits Kanga krijgt het hard te verduren en Vanhaezebrouck snapt waarom

09:00
3
Nicky Hayen zet na puntenverlies twee spelers extra in de verf bij Genk

Nicky Hayen zet na puntenverlies twee spelers extra in de verf bij Genk

08:40
Waarom Hugo Siquet toch niet profiteert van de blessure van Kyriani Sabbe bij Club

Waarom Hugo Siquet toch niet profiteert van de blessure van Kyriani Sabbe bij Club

08:20
10
Antwerp-coach Joseph Oosting geniet na zege van Antwerp vooral van één ding

Antwerp-coach Joseph Oosting geniet na zege van Antwerp vooral van één ding

08:00
11
Leicester City beleeft ongeziene val en zakt naar derde niveau in Engeland

Leicester City beleeft ongeziene val en zakt naar derde niveau in Engeland

07:40
Om een einde te maken aan de geruchten? Vincent Kompany neemt een grote beslissing

Om een einde te maken aan de geruchten? Vincent Kompany neemt een grote beslissing

07:20
Vandenbempt en Vanhaezebrouck ondanks 6 op 9 kritisch voor Anderlecht: "Je zou zeggen dat het playdowns zijn"

Vandenbempt en Vanhaezebrouck ondanks 6 op 9 kritisch voor Anderlecht: "Je zou zeggen dat het playdowns zijn"

07:00
2
Vincent Kompany wil geschiedenis schrijven met Bayern München: "Eerste keer voor alles"

Vincent Kompany wil geschiedenis schrijven met Bayern München: "Eerste keer voor alles"

06:30
5
STVV beseft het als de beste voor clashes met Anderlecht en Mechelen: "Week van de waarheid"

STVV beseft het als de beste voor clashes met Anderlecht en Mechelen: "Week van de waarheid"

06:00
🎥 Genk-trainer Nicky Hayen laakt oordeel spelleiding over penaltyfase ... en krijgt gelijk van tegenstander

🎥 Genk-trainer Nicky Hayen laakt oordeel spelleiding over penaltyfase ... en krijgt gelijk van tegenstander

23:55
In bloedvorm: Club Brugge aast nu ook op veelbelovende spits uit opvallende competitie

In bloedvorm: Club Brugge aast nu ook op veelbelovende spits uit opvallende competitie

23:00
OH Leuven laat korf kansen liggen, Westerlo bedankt onklopbare Jungdal en efficiënte Ferri

OH Leuven laat korf kansen liggen, Westerlo bedankt onklopbare Jungdal en efficiënte Ferri

22:29
Penaltymisser en sterke Charleroi-doelman lang een doorn in het oog, maar Genk redt nog een punt in slotfase

Penaltymisser en sterke Charleroi-doelman lang een doorn in het oog, maar Genk redt nog een punt in slotfase

22:28
Antwerp pakt zes op zes dankzij twee snelle counters, Standard doet een slechte zaak

Antwerp pakt zes op zes dankzij twee snelle counters, Standard doet een slechte zaak

22:27
"Bim, bam, beieren - Wim Opbrouck zou sneller starten": Anderlecht-speler helemaal onderuitgehaald

"Bim, bam, beieren - Wim Opbrouck zou sneller starten": Anderlecht-speler helemaal onderuitgehaald

22:30
U bent formeel: titelstrijd maakt bocht van 180 graden

U bent formeel: titelstrijd maakt bocht van 180 graden

22:00
1
De miljoenen stromen binnen bij RSC Anderlecht: 'Premier League en Bundesliga roeren zich'

De miljoenen stromen binnen bij RSC Anderlecht: 'Premier League en Bundesliga roeren zich'

21:40
2
Alweer een voltreffer? Deze winteraanwinst debuteerde met branie voor Union SG

Alweer een voltreffer? Deze winteraanwinst debuteerde met branie voor Union SG

21:20
Transferoorlogje op komst? 'KAA Gent, OH Leuven en Westerlo bikkelen om dezelfde spits'

Transferoorlogje op komst? 'KAA Gent, OH Leuven en Westerlo bikkelen om dezelfde spits'

21:00
1
Hadden Hollanders en ook Club-fans gelijk? Blauw-zwart zit in de miserie met deze spelers

Hadden Hollanders en ook Club-fans gelijk? Blauw-zwart zit in de miserie met deze spelers

20:40
6
Geweldige opsteker voor de Rode Duivels? Groot nieuws over Thibaut Courtois

Geweldige opsteker voor de Rode Duivels? Groot nieuws over Thibaut Courtois

20:20
Na het gefluit van de eigen supporters: dit heeft Rik De Mil te zeggen over Wilfried Kanga

Na het gefluit van de eigen supporters: dit heeft Rik De Mil te zeggen over Wilfried Kanga

20:00
2
Ivan Leko hakt knopen door over Hans Vanaken & co: dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Mechelen

Ivan Leko hakt knopen door over Hans Vanaken & co: dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Mechelen

19:40
Fred Vanderbiest laat zich uit over Raman & co en komt met strijdplan voor match tegen Club Brugge

Fred Vanderbiest laat zich uit over Raman & co en komt met strijdplan voor match tegen Club Brugge

19:20
2
'RSC Anderlecht hakt knoop door en neemt afscheid van deze twee spelers'

'RSC Anderlecht hakt knoop door en neemt afscheid van deze twee spelers'

19:00
1
Vergeten Rode Duivel voor het WK? Rudi Garcia riep hem nog niet op, maar hij wordt overladen met lof

Vergeten Rode Duivel voor het WK? Rudi Garcia riep hem nog niet op, maar hij wordt overladen met lof

18:40
2
Filip Joos met stevige prik richting Vermant (én Vetlesen): "Ze prezen hem de hemel in, maar ..."

Filip Joos met stevige prik richting Vermant (én Vetlesen): "Ze prezen hem de hemel in, maar ..."

18:20
12
Anderlecht in de halve finale van de Coupe de France? Foutje doet véél stof opwaaien

Anderlecht in de halve finale van de Coupe de France? Foutje doet véél stof opwaaien

18:00
David Hubert met dubbele opsteker voor clash met KAA Gent: waarom het toch opletten is voor de Buffalo's

David Hubert met dubbele opsteker voor clash met KAA Gent: waarom het toch opletten is voor de Buffalo's

17:40

Play-off 1

 Speeldag 4
Union SG Union SG 20:30 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 20:30 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 23/04 Anderlecht Anderlecht

Play-off 2

 Speeldag 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-2 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 4
Cercle Brugge Cercle Brugge 24/04 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 La Louvière La Louvière

