Genk morst opnieuw punten: Daan Heymans kijkt eerst naar zichzelf

Racing Genk liet tegen Charleroi opnieuw punten liggen, ondanks veel overwicht en een gemiste strafschop van Daan Heymans. De middenvelder bleef daar na afloop zichtbaar gefrustreerd over achter.

Racing Genk kon niet bevestigen na de overwinning op het veld van KVC Westerlo. In eigen huis speelden de Limburgers 1-1 gelijk tegen Charleroi. Daan Heymans miste na 23 minuten spelen een strafschop.

"Ik kijk in de eerste plaats naar mezelf. Het is balen, want ik had de wedstrijd kunnen beslissen", zegt hij bij Het Belang van Limburg. "Het is ongelooflijk dat we de drie punten niet thuishouden."

Daan Heymans baalt na gemiste strafschop en nieuw puntenverlies van Genk

Over zijn gefaalde strafschop was Heymans duidelijk. "Als hij mis is, is hij sowieso niet goed getrapt. Ik wilde hem in het zijnet leggen, omdat ik ook een jaar met Koné gespeeld heb. Het was overbodig en onnodig om hem zo scherp te trappen."

Het grootste probleem blijft bij Genk toch het feit dat er zo moeilijk wordt gescoord met de dominantie die het vaak heeft. "Het is moeilijk om op efficiëntie te trainen, maar we moeten daar als collectief op blijven letten."

Genk blijft voorlopig nog wel eerste staan in de Europe Play-offs met 29 punten, al moet het de leidersplaats delen met Westerlo. Dit weekend komt Standard op bezoek dat drie punten minder telt.