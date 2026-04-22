Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
OFFICIEEL KAA Gent zet samenwerking met speler stop
De wegen van KAA Gent en Nurio Fortuna scheiden. In onderling overleg werd beslist het contract te ontbinden.

Contract Nurio Fortuna ontbonden

De ondertussen 31-jarige Fortuna kwam in de zomer van 2020 over naar KAA Gent. Daarvoor kwam hij uit voor Sporting Charleroi.

De verdediger speelde maar liefst 140 wedstrijden voor de Buffalo’s. Hij was ook als invaller van de partij in de gewonnen bekerfinale tegen Anderlecht in 2020.

Ondertussen speelde Fortuna al bij het Franse Duinkerke op uitleenbeurt. Dit seizoen werd hij verhuurd aan het Griekse Volos FC.

“KAA Gent en Nurio Fortuna hebben in onderling overleg besloten om zijn nog lopende contract te ontbinden” , klinkt het in een officiële mededeling van de club.

“Nurio wordt dit seizoen verhuurd aan het Griekse Volos FC, maar zal na de uitleenbeurt niet terugkeren”, gaat de club verder in het statement.

De club wil Fortuna bedanken voor de inzet die hij vele jaren had voor de Buffalo’s. “Veel succes met je volgende avontuur, Nurio!”, klinkt het tot slot.

Ligt het aan Anderlecht of aan Bertaccini? Luc Nilis maakt rekening van spits

De underdog van de Europe Play-offs? Charleroi-coach Kohnen houdt ambitie levend

Nainggolan heeft een heel duidelijke boodschap voor de fans van Patro Eisden

Steven Defour wijst transfer van Genksterkhouder af: "Hoger mikken"

Westerlo-coach Issame Charaï haalt na zege in Leuven vooral één speler naar voren

FC Luik begint te dromen van 1A: maar is dat echt een goed idee?

🎥 Bekijk de beelden: moest doelman Leysen van OHL hiervoor rood krijgen?

Union SG doet wat Bart Verhaeghe heel graag wil bij Club Brugge

WK-droom voorbij? Mogelijk nieuwe blessure voor Romelu Lukaku

Transfernieuws en Transfergeruchten 22/04: Lambert

Sporting Hasselt krijgt ferme boost voor cruciale titelwedstrijd

OFFICIEEL: KV Kortrijk rondt definitieve transfer af voor terugkeer naar de JPL

🎥 Was het nu strafschop of niet voor Standard? Hoofdrolspeler legt het uit

Mag hij coachen tegen Patro? Messoudi kent zijn schorsing na 'bedreiging' van arbitrage

RSCA staat op kruispunt: wordt dit opnieuw een kopie van vorig seizoen?

Genk morst opnieuw punten: Daan Heymans kijkt eerst naar zichzelf

Pep Guardiola komt met opvallende voorspelling over toekomst van Vincent Kompany

Gent-spits Kanga krijgt het hard te verduren en Vanhaezebrouck snapt waarom

Voetbal Vlaanderen zegt voluit nee tegen voorstel van Pro League over U23-ploegen

LIVE Club Brugge-KV Mechelen: Herpakt blauw-zwart zich in eigen huis?

Club Brugge zet jonge helden van Club NXT in de schijnwerpers na historisch parcours

Vincent Euvrard blijft gefrustreerd achter na nieuwe tik voor Standard

Anderlecht grijpt in voor bekerfinale: goed nieuws voor de supporters

Belgische assist levert Como bijna stunt van formaat op tegen Inter

Waarom Hugo Siquet toch niet profiteert van de blessure van Kyriani Sabbe bij Club

Nicky Hayen zet na puntenverlies twee spelers extra in de verf bij Genk

Antwerp-coach Joseph Oosting geniet na zege van Antwerp vooral van één ding

Vandenbempt en Vanhaezebrouck ondanks 6 op 9 kritisch voor Anderlecht: "Je zou zeggen dat het playdowns zijn"

Leicester City beleeft ongeziene val en zakt naar derde niveau in Engeland

Om een einde te maken aan de geruchten? Vincent Kompany neemt een grote beslissing

STVV beseft het als de beste voor clashes met Anderlecht en Mechelen: "Week van de waarheid"

Vincent Kompany wil geschiedenis schrijven met Bayern München: "Eerste keer voor alles"

🎥 Genk-trainer Nicky Hayen laakt oordeel spelleiding over penaltyfase ... en krijgt gelijk van tegenstander

In bloedvorm: Club Brugge aast nu ook op veelbelovende spits uit opvallende competitie

"Bim, bam, beieren - Wim Opbrouck zou sneller starten": Anderlecht-speler helemaal onderuitgehaald

Na het gefluit van de eigen supporters: dit heeft Rik De Mil te zeggen over Wilfried Kanga

