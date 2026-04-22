OFFICIEEL KAA Gent zet samenwerking met speler stop

De wegen van KAA Gent en Nurio Fortuna scheiden. In onderling overleg werd beslist het contract te ontbinden.

Contract Nurio Fortuna ontbonden

De ondertussen 31-jarige Fortuna kwam in de zomer van 2020 over naar KAA Gent. Daarvoor kwam hij uit voor Sporting Charleroi.

De verdediger speelde maar liefst 140 wedstrijden voor de Buffalo’s. Hij was ook als invaller van de partij in de gewonnen bekerfinale tegen Anderlecht in 2020.

Uitleenbeurten

Ondertussen speelde Fortuna al bij het Franse Duinkerke op uitleenbeurt. Dit seizoen werd hij verhuurd aan het Griekse Volos FC.

“KAA Gent en Nurio Fortuna hebben in onderling overleg besloten om zijn nog lopende contract te ontbinden” , klinkt het in een officiële mededeling van de club.

“Nurio wordt dit seizoen verhuurd aan het Griekse Volos FC, maar zal na de uitleenbeurt niet terugkeren”, gaat de club verder in het statement.





De club wil Fortuna bedanken voor de inzet die hij vele jaren had voor de Buffalo’s. “Veel succes met je volgende avontuur, Nurio!”, klinkt het tot slot.