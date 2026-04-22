Steven Defour wijst transfer van Genksterkhouder af: "Hoger mikken"

Het wordt ongetwijfeld een drukke zomer in de Cegeka Arena. De Limburgers zullen naar alle waarschijnlijkheid een vervanger moeten zoeken voor Zakaria El Ouahdi.

Heel wat spelers op de Belgische velden speelden zich dit seizoen in de kijker. Dat levert velen van hen wellicht een mooie transfer naar het buitenland op. Ook bij Genk zal er normaal een sterkhouder andere oorden op zoeken.

Bij de Limburgers wordt Zakaria El Ouahdi al een tijdje aan een transfer naar het buitenland gelinkt. “Het Genk-bestuur staat voor een zware opdracht om hem volgend seizoen te vervangen”, is Steven Defour overtuigd in Het Belang van Limburg.

Volgens de analist gaat iedereen er immers nu al van uit dat hij na dit seizoen andere oorden zal opzoeken. Er werden al verschillende clubs genoemd, al is de analist niet bepaald te spreken over de meest genoemde bestemming.

Hoger mikken dan PSV Eindhoven

“Ik lees dat PSV voorlopig het meest concreet is, maar ik vind dat hij hoger mag mikken dan dat”, is Defours advies aan de sterkhouder. “Als ik hem was zou ik eerder naar een subtopper in Engeland of Duitsland kijken.”

Daarvoor kijkt Defour ook naar de persoon die El Ouahdi bij KRC Genk kwam vervangen. “Een beetje zoals zijn voorganger Daniel Muñoz bij Crystal Palace. Wat die dit seizoen laat zien in de Premier League, dat kan El Ouahdi zeker ook.”

