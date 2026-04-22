📷 'Uit beeld bij Rode Duivels: club uit Serie A heeft miljoenen klaar voor Belg'

Arne Engels speelt sinds augustus van 2024 voor het Schotse Celtic. Tijdens de wintermercato was er al de nodige interesse voor onze landgenoot en dat zou deze zomer nog een pakje meer kunnen zijn.

Vier interlands voor Arne Engels

Onder Domenico Tedesco pakte Arne Engels vier caps voor de Rode Duivels. Dit seizoen was hij in de Schotse Premier League al goed voor twee doelpunten en vijf assists.

Een nieuwe oproeping bij de Rode Duivels leverde dat hem niet op, maar hij blijft wel een naam die meer dan eens de ronde doet in de transfergeruchten.

Volgens verschillende bronnen zou Nottingham Forest tijdens de wintermercato een bod van 20 miljoen euro op tafel gelegd hebben, maar werd dat door zijn werkgever Celtic afgewezen.

Hij heeft nog een contract bij zijn Schotse club tot medio 2028 en wordt door Transfermarkt geschat op zo’n 18 miljoen euro. Hoeveel Celtic precies wil vangen, is niet duidelijk.

15 tot 20 miljoen euro

Vooral de sportieve toekomst van Engels zelf zou belangrijk zijn bij een mogelijke transfer, zo is te horen in de entourage van de speler. Hij wil vooral blijven spelen, wat niet onbelangrijk is voor een speler van amper 22 jaar oud.





Volgens de Italiaanse journalist Lorenzo Lepore is Lazio nu ook geïnteresseerd in onze landgenoot. De Italiaanse club zou 15 tot 20 miljoen euro over hebben voor Engels. Hij zou de grote optie zijn als Fisayo Dele-Bashiru de club verlaat.