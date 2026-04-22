OFFICIEEL Club uit de Challenger Pro League neemt afscheid van kapitein

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
OFFICIEEL Club uit de Challenger Pro League neemt afscheid van kapitein
Na vier seizoenen scheiden de wegen van KSC Lokeren en Naïm Boujouh. De club is de aanvoerder ontzettend dankbaar voor zijn inzet.

Afscheid van Naïm Boujouh

Boujouh arriveerde op 1 juli 2022 op Daknam. Hij ontwikkelde zich al snel tot een onmisbare schakel binnen het team. Ook bij de supporters was hij zeer geliefd.

De verdediger droeg ook lange tijd de aanvoerdersband. Hij werkte in het totaal maar liefst 120 wedstrijden af voor Lokeren.

“Zijn periode op Daknam viel samen met twee historische momenten uit onze recente clubgeschiedenis”, klinkt het in een officiële mededeling van de club.

Kader als geschenk

Boujouh was er als aanvoerder bij toen Sporting promoveerde van Tweede Nationale naar Eerste Nationale en vervolgens ook bij de tweede opeenvolgende promotie naar de Challenger Pro League.


Tijdens het eindeseizoensdiner werd officieel afscheid van de speler. “Als blijk van dankbaarheid overhandigde KSC Lokeren hem een kader: een tastbare herinnering aan zijn verhaal op Daknam”, klinkt het nog.

