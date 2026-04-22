'Bakayoko open voor transfer naar Premier League: dit is de afkoopsom'

De toekomst van Johan Bakayoko blijft onder de aandacht nu Engelse clubs opnieuw naar hem kijken. Onze landgenoot, sinds vorig jaar actief bij RB Leipzig, beschikt over een vastgelegde afkoopsom.

Interesse voor Bakayoko uit de Premier League

Newcastle United onderzoekt opnieuw de mogelijkheid om de 23-jarige flankaanvaller aan te trekken. De club had eerder al een poging ondernomen, maar die leidde destijds niet tot een akkoord.

Uit kringen rond de speler klinkt dat hij openstaat voor een overstap naar Engeland. RB Leipzig nam hem vorige zomer over van PSV voor een bedrag tussen 18 en 20 miljoen euro en ziet een vertrek zelf ook wel zitten, als de prijs goed is.

Bakayoko verzamelde inmiddels achttien interlands en één doelpunt voor België. Bij Leipzig wordt hij voornamelijk ingezet op de rechterflank. Zijn contract bevat een afkoopsom van 60 miljoen euro, al zou Newcastle proberen dat bedrag zeker niet willen betalen.

Bakayoko en Leipzig open voor vertrek

De marktwaarde van Bakayoko wordt momenteel op 22 miljoen euro geschat, volgens gegevens van Transfermarkt. Die waardering ligt stevig onder de afkoopsom, waardoor harde onderhandelingen nodig zullen zijn.



Leipzig beschikt over een formeel vastgelegde uitkoopsom, maar staat open voor gesprekken wanneer geïnteresseerde partijen met een voorstel komen. Een vertrek van Bakayoko aan een goede prijs ziet de Duitse club als een opportuniteit.