'Bakayoko open voor transfer naar Premier League: dit is de afkoopsom'

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De toekomst van Johan Bakayoko blijft onder de aandacht nu Engelse clubs opnieuw naar hem kijken. Onze landgenoot, sinds vorig jaar actief bij RB Leipzig, beschikt over een vastgelegde afkoopsom.

Interesse voor Bakayoko uit de Premier League

Newcastle United onderzoekt opnieuw de mogelijkheid om de 23-jarige flankaanvaller aan te trekken. De club had eerder al een poging ondernomen, maar die leidde destijds niet tot een akkoord.

Uit kringen rond de speler klinkt dat hij openstaat voor een overstap naar Engeland. RB Leipzig nam hem vorige zomer over van PSV voor een bedrag tussen 18 en 20 miljoen euro en ziet een vertrek zelf ook wel zitten, als de prijs goed is.

Bakayoko verzamelde inmiddels achttien interlands en één doelpunt voor België. Bij Leipzig wordt hij voornamelijk ingezet op de rechterflank. Zijn contract bevat een afkoopsom van 60 miljoen euro, al zou Newcastle proberen dat bedrag zeker niet willen betalen.

Bakayoko en Leipzig open voor vertrek

De marktwaarde van Bakayoko wordt momenteel op 22 miljoen euro geschat, volgens gegevens van Transfermarkt. Die waardering ligt stevig onder de afkoopsom, waardoor harde onderhandelingen nodig zullen zijn.


Leipzig beschikt over een formeel vastgelegde uitkoopsom, maar staat open voor gesprekken wanneer geïnteresseerde partijen met een voorstel komen. Een vertrek van Bakayoko aan een goede prijs ziet de Duitse club als een opportuniteit.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
België
RB Leipzig
Johan Bakayoko

Meer nieuws

KRC Genk is gewaarschuwd: "Willen ons absoluut kwalificeren voor Europees voetbal"

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 30
FC St. Pauli FC St. Pauli 1-1 1. FC Köln 1. FC Köln
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-2 FC Augsburg FC Augsburg
Werder Bremen Werder Bremen 3-1 Hamburger SV Hamburger SV
Union Berlin Union Berlin 1-2 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 2-1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1-3 RB Leipzig RB Leipzig
Freiburg Freiburg 2-1 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Bayern München Bayern München 4-2 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-1 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05

Nieuwste reacties

Standard 2.0 Standard 2.0 over WK-droom voorbij? Mogelijk nieuwe blessure voor Romelu Lukaku Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over OH Leuven blijft gefrustreerd achter en ziet af: "Dat is echt een probleem" FCBalto FCBalto over Filip Joos lyrisch over Belg: "Als hij niet mee mag naar het WK ..." Goro Goro over Anderlecht grijpt in voor bekerfinale: goed nieuws voor de supporters Birger J. Birger J. over Voetbal Vlaanderen zegt voluit nee tegen voorstel van Pro League over U23-ploegen mr Z mr Z over Union SG doet wat Bart Verhaeghe heel graag wil bij Club Brugge Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Onderhandelingen zijn lopende: Duitse club schotelt Nathan De Cat héél aantrekkelijk project voor, maar er is één cruciaal struikelblok Andreas2962 Andreas2962 over Vincent Euvrard blijft gefrustreerd achter na nieuwe tik voor Standard FCBalto FCBalto over KRC Genk - Standard: - Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Na nieuwe triomf voor Club NXT: Jonas De Roeck stuurt meteen gewaagde boodschap de wereld in Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved