WK-droom voorbij? Mogelijk nieuwe blessure voor Romelu Lukaku

Romelu Lukaku zet zijn revalidatie verder in ons land. Maar vandaag is er mogelijk een nieuw probleem opgedoken bij onze landgenoot.

Problemen tussen Lukaku en Napoli

Big Rom kwam dit seizoen nog maar 64 minuten in actie voor Napoli. Een incident tijdens de interlandbreak van eind vorige en begin deze maand zorgde voor de nodige hoogspanning.

Lukaku zakte af naar ons land en koos er zelf voor om in België zijn revalidatie verder te zetten, tot groot ongenoegen van zijn Italiaanse werkgever. Pas enkele dagen geleden keerde Big Rom terug naar Italië.

Hij had er een gesprek met de mensen van Napoli en keerde even later terug naar ons land, nadat hij onder meer een boete gekregen had van 20 procent van zijn maandloon, zo meldden verschillende Italiaanse media.

Vanochtend verscheen Lukaku opnieuw op het oefenveld van Royal Antwerp FC. Dat deed hij volgens Het Laatste Nieuws samen met Peter Gors van MovetoCure.

Lukaku heeft last van het onderbeen

Maar dat duurde niet lang. Na een korte opwarming gaf Lukaku er de brui aan. Hij tastte nu naar het onderbeen, terwijl hij het volledige seizoen al last heeft van zijn bovenbeen. De beelden ervan beloven alvast niet veel goed.



Binnen minder dan twee maanden wordt de eerste groepswedstrijd op het WK gespeeld. De kans dat Lukaku daar aan de aftrap verschijnt wordt met de dag kleiner. Binnen twee weken moet Big Rom zich weer in Napels melden.