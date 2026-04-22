Lucky Number Seven? Deze zeven héél straffe stoten heeft Vincent Kompany verwezenlijkt bij Bayern München

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
Lucky Number Seven. Het was vorig jaar de bijnaam van Vincent Kompany bij zijn aanstelling als coach van Bayern München. Het aantal blijft overeind. Maar dan hebben we het over het aantal records dat onze landgenoot ondertussen gebroken heeft.

Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, Xabi Alonso, Ralf Ragnick, Oliver Glasner en Roger Schmidt. De zes voorgenoemde coaches weigerden in de zomer van 2024 om het roer bij Bayern München over te nemen. Vincent Kompany was nummer zeven in de rij. Lucky Number Seven?

Anno 2026 is het Bayern München dat van geluk mag spreken. Niet FC Hollywood, maar Kompany is vandaag dé ster in Beieren. Lucky Number Seven? The Prince zorgde ondertussen voor zeven héél straffe stoten.

1. Meeste goals in een Bundesliga-seizoen

Het legendarische record van het legendarische Bayern München met Gerd Müller werd aan diggelen geslagen. In voetbaljaargang 1971 - 1972 scoorde Der Rekordmeister maar liefst 101 goals in de Bundesliga. De teller staat momenteel op 109 rozen. En die teller is nog niet gestopt.

2. Beste start ooit in een Europese topcompetitie

Bayern München won de eerste zestien wedstrijden van het seizoen. Het record stond tot enkele maanden geleden op naam van AC Milan. I Rossoneri wonnen in voetbaljaargang 1992-1993 de eerste twaalf wedstrijden in de Serie A. Let wel: we tellen hier enkel de klassieke Europese topcompetities mee.


    
3. Net geen vier doelpunten per wedstrijd in de Bundesliga

Bayern München scoorde dit seizoen gemiddeld 3,6 doelpunten per wedstrijd in de Bundesliga. Dat record stond al op naam van Der Rekordmeister met 2,8 doelpunten. Ook hier vullen we héél graag aan: de teller is nog niet gestopt    

4. Het record van Jupp Heynckes kan nog geëvenaard worden.

Bayern München telt momenteel  79 punten in de Bundesliga. Met nog vier wedstrijden te gaan en nog twaalf punten te verdienen kan Der Rekordmeister het seizoen eindigen met 91 punten. Daarmee kan Kompany het record van Jupp Heynckes uit voetbaljaargang 2012 - 2013 evenaren.

5. Unieke dominantie gedurende een volledig seizoen

Bayern München pakte de leidersplaats op de eerste speeldag van het seizoen en gaf die stek nooit meer uit handen. Vier gelijke spelen en slechts één nederlaag zijn de waanzinnige statistieken die Kompany kan voorleggen.

6. Kompany haalde héél snel zijn eerste vijftig Bundesliga-overwinningen

The Prince had amper 64 wedstrijden nodig om vijftig overwinningen in de Bundesliga op zijn naam te schrijven. Enkel Pep Guardiola doet hier nog beter. De leermeester van Kompany had slechts 61 wedstrijden nodig.


7. En er is nog één groot doel: de treble pakken!

Bayern München slaagde er in de clubgeschiedenis al twee keer in om de Bundesliga, DFB Pokal én Champions League in één seizoen te winnen. Heynckes en Hansi Flick gaven het voorbeeld in de respectievelijke seizoenen 2013-2013 en 2019-2020. Wordt Kompany de derde coach in dat rijtje? 

