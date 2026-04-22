🎥 Eén op twaalf in de play-offs: Vanderbiest legt pijnpunt van KV Mechelen bloot

KV Mechelen heeft een derde nederlaag op rij geleden in de Champions' Play-offs. Tegen Club Brugge hield de ploeg van Fred Vanderbiest een helft gelijke tred, maar na de rust gingen ze kopje onder.

Wedstrijd met twee gezichten voor KV Mechelen

KV Mechelen kon tegen Club Brugge een helft gelijke tred houden. "We konden beletten dat ze het tempo konden opvoeren en hadden nog twee kansjes waar we misschien meer hadden kunnen doen", zei Fred Vanderbiest achteraf.

Met 1-1 aan de rust mocht KV Mechelen dromen van een goed resultaat. "Dan hoop je dat je op een goede manier uit de kleedkamer komt. Maar we kruipen plots achteruit en in tien minuten tijd verliezen we de wedstrijd."

"Dan konden we twee zaken doen. Of we probeerden er nog iets van te maken, zoals we gedaan hebben, of we stopten met voetballen en gooiden alles dicht. We worden nog afgestraft en is het een zware uitslag, misschien wel overdreven."

Vanderbiest legt pijnpunt van KV Mechelen bloot

KV Mechelen verloor wel al voor de derde keer op een rij in de Champions' Play-offs. Vanderbiest ziet dan ook stilaan een patroon bij zijn ploeg en legde ook het zwakke punt van KV Mechelen bloot.

"De conclusie is dat we in dit soort wedstrijden op dit niveau en om de drie of vier dagen, het moeilijk hebben om het 90 minuten lang vol te houden. Tegen Anderlecht lukte dat een uur en moesten we achteruit, nu was dat 45 minuten."



"Als het tempo de lucht ingaat, dan hebben we het moeilijk. Dat is geen verwijt, maar gewoon een vaststelling. Als de tegenstander in play-off 1 het tempo opvoert dan hebben we het moeilijk om daar onze voet naast te zetten. En dan is het verschil groot, simpel."