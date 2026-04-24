🎥 Pure provocatie? Vrancken zegt wat hij vindt van gedrag van Goto

STVV won donderdagavond met 2-0 van RSC Anderlecht. Na afloop van de wedstrijd was vooral de viering van Keisuke Goto een item. Wouter Vrancken is echter zeer kordaat in zijn interpretatie van de feiten.

Goto scoort tegen Anderlecht

RSC Anderlecht ging met 2-0 de boot in op Stayen. In de slotfase zocht paars-wit nog de gelijkmaker, maar met het tweede Truiense doelpunt van de avond maakte Keisuke Goto de wedstrijd helemaal dood.

Uitgerekend hij, de huurling van RSC Anderlecht. Hij vierde zijn doelpunt uitbundig en na afloop van de wedstrijd deed Goto er nog een schepje bovenop. Tot grote frustratie van Augustinsson, Coosemans en zelfs Proto.

En daar bleef het ook niet bij. Na afloop van de wedstrijd liet de Japanner ook nog eens weten dat hij niet meer wil terugkeren naar RSC Anderlecht. Volgens hem hebben ze hun kans gehad en hebben ze die niet genomen.

Geen provocatie

Na afloop van de wedstrijd nam Wouter Vrancken het op zijn voor speler. Hij probeerde het brandje helemaal te blussen en wees er meteen duidelijk op dat Goto zelf helemaal niet geprovoceerd heeft in deze situatie.

“Hij heeft niet geprovoceerd, kan ik je zeggen. Augustinsson ging naar hem toe, terwijl Goto naar Sebaoui ging. Daar is het begonnen”, vertelt de trainer van de Kanaries aan Sporza. “Als je scoort, mag je toch vieren voor je ploeg? Hij heeft niks gedaan”, aldus Vrancken.



