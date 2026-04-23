Bjorn Vandenabeele en Muzamel Rahmat
📷 Van 200.000 tot 3,5 miljoen euro: Standard verlengt contract van steunpilaar in de verdediging
Ibe Hautekiet zet zijn avontuur bij Standard Luik verder. Hij tekende een nieuwe overeenkomst die hem tot juni 2029 aan de Rouches verbindt.

Standard Luik heeft een belangrijke contractverlenging gerealiseerd. In alle stilte kwam hij toe in januari 2023, na zijn opleiding bij Club NXT, groeide Ibe Hautekiet van jonge belofte uit tot een van de steunpilaren in de defensie.

De 24-jarige speler heeft officieel bijgetekend tot juni 2029. Bij zijn vertrek uit Brugge was hij amper 200.000 euro waard, vandaag  wordt hij door Transfermarkt op 3,5 miljoen euro marktwaarde geschat.

De verdediger is intussen een zekerheid met 77 wedstrijden op de teller voor de Rouches (twee goals en één assist). Niet spectaculair, maar wel betrouwbaar, en zo ontpopte hij zich tot een sleutelspeler van de ploeg.

Sportief directeur Marc Wilmots prees de vooruitgang van de speler op de clubwebsite. "Dit nieuwe contract beloont het dagelijkse werk en de progressie van een slimme, talentvolle en gedreven jonge verdediger die vandaag een belangrijke speler in onze kern is geworden."

Hautekiet is blij met zijn verlenging. "Ik ben heel blij en trots dat ik dit nieuwe contract kan tekenen bij de club die mij heeft vertrouwd en mij mijn kans heeft gegeven. Ik wil de directie, de staf, mijn ploegmaats, de supporters en mijn entourage bedanken voor de steun die ze me elke dag geven."

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/04: Seys - Mbemba Mangulu

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/04: Seys - Mbemba Mangulu

23:00
'Club Brugge wil Seys niet kwijt, maar plakt wel transfersom op zijn hoofd'

'Club Brugge wil Seys niet kwijt, maar plakt wel transfersom op zijn hoofd'

23:00
Dominant STVV neemt scalp van zwak Anderlecht en behoudt derde plaats

Dominant STVV neemt scalp van zwak Anderlecht en behoudt derde plaats

22:39
Wie zette een eerste stap naar de JPL? Dit zijn de uitslagen uit de Promotion Play-offs

Wie zette een eerste stap naar de JPL? Dit zijn de uitslagen uit de Promotion Play-offs

22:23
Langverwachte terugkeer bij Standard voor verplaatsing naar Genk

Langverwachte terugkeer bij Standard voor verplaatsing naar Genk

17:00
1
Degryse denkt te weten waarom Leko niet te genieten is

Degryse denkt te weten waarom Leko niet te genieten is

22:00
Italiaans minister spreekt klare taal om alsnog af te reizen naar het WK

Italiaans minister spreekt klare taal om alsnog af te reizen naar het WK

21:20
6
Olivier Deschacht legt de enige waarheid over Yari Verschaeren op tafel

Olivier Deschacht legt de enige waarheid over Yari Verschaeren op tafel

21:00
2
Reglementen gedoe rond een lidwoord? "Pro League langs alle kanten beschermd en dat moet stoppen"

Reglementen gedoe rond een lidwoord? "Pro League langs alle kanten beschermd en dat moet stoppen"

20:40
1
Wie verwacht Dender in barrages: Club Luik, Patro, Beerschot of Lommel?

Wie verwacht Dender in barrages: Club Luik, Patro, Beerschot of Lommel?

20:20
Sportief directeur van Beerschot wil één ding kwijt over de arbitrage in 1B

Sportief directeur van Beerschot wil één ding kwijt over de arbitrage in 1B

20:00
1
De metamorfose werkt bij Bertaccini: "Die zie je niet meer terug"

De metamorfose werkt bij Bertaccini: "Die zie je niet meer terug"

19:40
📷 'Vorige zomer was hij nog veel te duur: nu toch grote terugkeer bij Anderlecht?'

📷 'Vorige zomer was hij nog veel te duur: nu toch grote terugkeer bij Anderlecht?'

19:20
Ex-Rode Duivel Steven Defour krijgt opnieuw straf van politierechtbank na 13 keer dezelfde overtreding

Ex-Rode Duivel Steven Defour krijgt opnieuw straf van politierechtbank na 13 keer dezelfde overtreding

17:20
2
"Doet meer pijn dan ik kan uitleggen": Lamine Yamal doorbreekt stilte na zware blessure bij Barcelona

"Doet meer pijn dan ik kan uitleggen": Lamine Yamal doorbreekt stilte na zware blessure bij Barcelona

19:00
KRC Genk klopt zich op de borst met enorme traditie ... en ook de Pro League gaat erin mee

KRC Genk klopt zich op de borst met enorme traditie ... en ook de Pro League gaat erin mee

18:40
Jonge Duivel en ex-Anderlecht-speler maakt zijn profdebuut in de MLS tegen René Weiler

Jonge Duivel en ex-Anderlecht-speler maakt zijn profdebuut in de MLS tegen René Weiler

18:20
Opnieuw brute pech: Dender ziet twee basispionnen langdurig uitvallen

Opnieuw brute pech: Dender ziet twee basispionnen langdurig uitvallen

18:15
Aanduidingen bekendgemaakt: bekijk hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen bekendgemaakt: bekijk hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

17:40
De kansen van de Duivels op het WK en het dossier rond Lukaku: Jan Vertonghen spreekt zich uit

De kansen van de Duivels op het WK en het dossier rond Lukaku: Jan Vertonghen spreekt zich uit

18:00
Verdediger Gustav Mortensen ziet groot probleem bij Standard

Verdediger Gustav Mortensen ziet groot probleem bij Standard

13:00
"Geen eerlijke kans meer gekregen": deze kapitein uit de Challenger Pro League neemt noodgedwongen afscheid

"Geen eerlijke kans meer gekregen": deze kapitein uit de Challenger Pro League neemt noodgedwongen afscheid

17:15
'Franse miljoenen op komst: topclub uit Ligue 1 richt pijlen op smaakmaker uit de JPL'

'Franse miljoenen op komst: topclub uit Ligue 1 richt pijlen op smaakmaker uit de JPL'

16:15
Minister haalt hard uit naar DAZN na opvallend nieuws over bekerfinale

Minister haalt hard uit naar DAZN na opvallend nieuws over bekerfinale

16:30
17
Opvallende reactie van Leko na 6-1 roept vragen op, Vandenbempt heeft vermoeden

Opvallende reactie van Leko na 6-1 roept vragen op, Vandenbempt heeft vermoeden

16:00
11
Maakte dit het verschil voor Westerlo tegen OHL? Andreas Jungdal legt uit

Maakte dit het verschil voor Westerlo tegen OHL? Andreas Jungdal legt uit

15:15
🎥 Jan Vertonghen langer aan boord bij de Belgische voetbalbond én denkt aan WK met Rode Duivels

🎥 Jan Vertonghen langer aan boord bij de Belgische voetbalbond én denkt aan WK met Rode Duivels

15:30
Na Verwilghen en Frutos neemt RAAL nu ook afscheid van deze belangrijke pion

Na Verwilghen en Frutos neemt RAAL nu ook afscheid van deze belangrijke pion

15:00
Waarom het (geen) toeval is dat KAA Gent opnieuw punten afsnoept van Union in het Dudenpark Analyse

Waarom het (geen) toeval is dat KAA Gent opnieuw punten afsnoept van Union in het Dudenpark

14:40
Een opportuniteit voor Antwerp, een probleem voor Standard: waarom The Great Old kan toeslaan

Een opportuniteit voor Antwerp, een probleem voor Standard: waarom The Great Old kan toeslaan

11:40
7
Vrees wordt werkelijkheid: FC Barcelona bevestigt zeer slecht nieuws over Lamine Yamal

Vrees wordt werkelijkheid: FC Barcelona bevestigt zeer slecht nieuws over Lamine Yamal

14:20
De spanning stijgt: Beerschot stuurt een stevige waarschuwing naar Patro Eisden

De spanning stijgt: Beerschot stuurt een stevige waarschuwing naar Patro Eisden

14:15
Frank Boeckx waarschuwt STVV voor cruciale clash met Anderlecht

Frank Boeckx waarschuwt STVV voor cruciale clash met Anderlecht

14:00
1
Overtreedt DAZN de wet voor opvallende primeur tijdens bekerfinale?

Overtreedt DAZN de wet voor opvallende primeur tijdens bekerfinale?

13:30
14
"Die gaan alle truken van de foor bovenhalen": oud-speler laat licht schijnen op Patro-Beerschot

"Die gaan alle truken van de foor bovenhalen": oud-speler laat licht schijnen op Patro-Beerschot

13:15
2
KV Mechelen staat voor lastig dossier rond middenvelder: Nederlandse clubs liggen op de loer

KV Mechelen staat voor lastig dossier rond middenvelder: Nederlandse clubs liggen op de loer

12:41
2

