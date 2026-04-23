📷 Van 200.000 tot 3,5 miljoen euro: Standard verlengt contract van steunpilaar in de verdediging

Ibe Hautekiet zet zijn avontuur bij Standard Luik verder. Hij tekende een nieuwe overeenkomst die hem tot juni 2029 aan de Rouches verbindt.

Standard Luik heeft een belangrijke contractverlenging gerealiseerd. In alle stilte kwam hij toe in januari 2023, na zijn opleiding bij Club NXT, groeide Ibe Hautekiet van jonge belofte uit tot een van de steunpilaren in de defensie.

Eerste dossier rond

De 24-jarige speler heeft officieel bijgetekend tot juni 2029. Bij zijn vertrek uit Brugge was hij amper 200.000 euro waard, vandaag wordt hij door Transfermarkt op 3,5 miljoen euro marktwaarde geschat.

Ibe prolonge. Le défenseur central de 24 ans a signé un nouveau contrat qui le lie au club jusqu’en 2029. 📝



ℹ️ https://t.co/GFIBRZbTCX pic.twitter.com/E6Qvl0Hw4Q — Standard de Liège (@Standard_RSCL) April 23, 2026

De verdediger is intussen een zekerheid met 77 wedstrijden op de teller voor de Rouches (twee goals en één assist). Niet spectaculair, maar wel betrouwbaar, en zo ontpopte hij zich tot een sleutelspeler van de ploeg.

Sportief directeur Marc Wilmots prees de vooruitgang van de speler op de clubwebsite. "Dit nieuwe contract beloont het dagelijkse werk en de progressie van een slimme, talentvolle en gedreven jonge verdediger die vandaag een belangrijke speler in onze kern is geworden."





Trots om het avontuur voort te zetten

Hautekiet is blij met zijn verlenging. "Ik ben heel blij en trots dat ik dit nieuwe contract kan tekenen bij de club die mij heeft vertrouwd en mij mijn kans heeft gegeven. Ik wil de directie, de staf, mijn ploegmaats, de supporters en mijn entourage bedanken voor de steun die ze me elke dag geven."