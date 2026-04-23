Reglementen gedoe rond een lidwoord? "Pro League langs alle kanten beschermd en dat moet stoppen"

Het Belgisch voetbal is een vat vol verrassingen. Terwijl er onduidelijkheid is over de bekerfinale en of we die wel op televisie gaan te zien krijgen, is er ook een en ander te doen over een aantal van de reglementen.

Er is de situatie rond de bekerfinale en er is uiteraard ook de situatie rond de quota van de U23-teams in de Challenger Pro League. Maar ook in de lagere reeksen zorgen de U23-teams al eens voor beroering op diverse manieren.

Cercle Brugge en OH Leuven spelen momenteel in de Eerste Amateurklasse, Mechelen, Zulte Waregem, Antwerp en STVV in de Tweede Amateurklasse. Bij de start van het seizoen waren over die laatste ploegen al vragen.

Regels rond het opstellen van spelers bij U23-ploegen

Zo was niet meteen duidelijk wie in welke competitie zou worden ingedeeld - de andere teams krijgen subsidies per team uit de U23 dat in hun reeks speelt. En dus moesten de vier teams verdeeld worden, terwijl dat geografisch niet makkelijk lag.

Voor Mechelen U23 leverde dat uiteindelijk tripjes op naar Harelbeke, Oostende, Oudenaarde en (de) Westhoek. Niet ideaal. En dan is er nog de strijd rond het meespelen van A-kernspelers binnen de beloftenkern.

Achterpoortjes in het systeem?

Daar zijn verschillende regels over en daarbij zijn er de voorbije maanden verschillende problemen opgedoken. Antwerp had een tijdje geleden bijvoorbeeld een klacht ingediend tegen STVV omdat die Joedrick Pupe hadden opgesteld.





Een speler die eerder in het seizoen al gespeeld had voor Dender in de Jupiler Pro League. En dus niet meer mocht spelen voor de B-ploeg van STVV volgens Antwerp, al zijn er wel een aantal achterpoortjes te vinden.

Dat is bijvoorbeeld na een blessure van een speler, waarbij een speler dan matchritme zou kunnen gaan opdoen in het teken van zijn terugkeer richting A-kern. Volgens artikel B4.122 mag je eens je zes wedstrijden bij A-kern hebt gemist door blessure, twee keer meespelen met de B-kern.

Verder mag een U23-ploeg een oudere speler opstellen, zolang die nog geen minuten heeft gemaakt voor de A-ploeg. Al komt daarbij wel een nieuw probleem opgedoken, bij de vertalingen van het reglement namelijk.

Situatie rond Rein Van Helden

De eerdere minuten voor Dender van Pupe waren van geen tel volgens het Disciplinair Comité van de Voetbalbond. Bij STVV had Pupe op dat moment namelijk nog geen minuten gemaakt voor de A-kern. En dus was hij wel degelijk speelgerechtigd volgens het Comité.

Maar in een andere zaak had Heist dan weer klacht ingediend tegen de Young Reds. Dat omwille van het opstellen van Rein Van Helden, die eerder al minuten heeft gemaakt bij de A-kern van ... STVV voor Nieuwjaar.

Problematische vertaling?

Heist diende klacht in, omdat er in de Franstalige vertaling van het reglement gewag wordt gemaakt van 'un club en division 1A ou 1B' en niet van 'de club' als in de eigen club. En dus zouden dan ook speelminuten vergaard bij een eerder team moeten tellen.

Heist kreeg ook ongelijk, al gaat het team in beroep. "We voelen ons belachelijk gemaakt. De regels lijken me duidelijk. Een speler die twee derde van de competitie bij een A-ploeg speelt, kan niet aantreden bij een B-ploeg. Vooraf stond de naam van Rein Van Helden trouwens in het rood aangeduid op de computer."

"Dat betekent: niet spelen. Het feit dat Van Helden voor twee clubs uitkwam, heeft daar niets mee te maken. Een speler met een rode kaart achter zijn naam neemt een schorsing ook mee. De Pro League wordt langs alle kanten beschermd. Dat moet stoppen", aldus coach Yves Van Borm in Het Laatste Nieuws daarover.