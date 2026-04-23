"Geen eerlijke kans meer gekregen": deze kapitein uit de Challenger Pro League neemt noodgedwongen afscheid

Bij KSC Lokeren nemen ze na vier seizoenen afscheid van kapitein Naïm Boujouh. Dit heeft de verdediger te zeggen over zijn afscheid.

Lokeren maakte het nieuws zelf bekend. Zo scheiden de wegen van de Waaslanders en Boujouh na vier seizoenen en 124 duels voor de club. In die periode maakte de linksvoetige verdediger twee promoties mee. Het contract van de speler wordt niet verlengd.

"De gesprekken werden laat opgestart", vertelt Boujouh aan Het Laatste Nieuws. "Maar de club heeft beloofd om op de fandag in de loop van het seizoen nog iets te organiseren. Het wordt nog rechtgezet (lachje)."

Een ongelukkige owngoal tegen Club NXT

Hij kwam dit seizoen veel minder in het stuk voor. "Ik voel me niet te min om op de bank te zitten, maar als je amper 13 keer in de basis staat, moet je als speler én club een beslissing nemen", beseft hij. Lokeren wil doorselecteren en Boujouh is daar een van de slachtoffers van. Het afscheid valt hem zwaar.

"Het komt héél hard binnen (zucht)", is hij openhartig. "Ik was graag gezien in Lokeren." Verwijt hij coach Stijn Vreven iets? "Ja en nee. Ik begon aan het seizoen en kreeg een eerlijke kans, nadien ik dat gevoel te weinig. Maar na mijn ongelukkige owngoal tegen Club NXT, toen ik uit de ploeg verdween, heb ik geen eerlijke kans meer gekregen. Nochtans waren er momenten waarop ik die zeker had verdiend."



Het is nog niet duidelijk waar de voetbaltoekomst van Boujouh ligt. Na avonturen bij Lierse Kempenzonen, Dessel Sport, RWDM en Lokeren moet hij op zoek naar een nieuwe club. Op zijn 29e heeft hij voor heel wat clubs alvast een aantrekkelijk profiel.