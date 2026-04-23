Minister haalt hard uit naar DAZN na opvallend nieuws over bekerfinale

Brandon Morren, voetbaljournalist
| 2 reacties
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De bekerfinale tussen Anderlecht en Union dreigt dit jaar niet op klassieke televisie te komen. Dat zorgt ook politiek voor commotie, want volgens Vlaams minister van Media Cieltje Van Achter is de supporter opnieuw de dupe.

De bekerfinale wordt op 14 april gespeeld op de Heizel. De wedstrijd wordt normaal gezien ieder seizoen uitgezonden op televisie, maar dit jaar krijgen we een primeur. DAZN zal de wedstrijd gratis in de app uitzenden terwijl het niet op de normale tv-zenders te zien is.

Cieltje Van Achter, Vlaams Minister van Media (NVA), is niet gelukkig met het verhaal. "Ik betreur ten zeerste dat er geen akkoord is bereikt over de uitzending van de bekerfinale", zegt ze volgens Het Nieuwsblad.

"De voetballiefhebber is weerom de dupe van commerciële spelletjes", gaat Van Achter verder. DAZN kwam dit jaar al wel vaker, op negatieve wijze, in het nieuws. "Voor mij blijft het essentieel dat belangrijke sportevenementen voor iedereen toegankelijk zijn, zoals ook het mediadecreet voorziet."

Het is inderdaad bij wet verplicht dat evenementen van groot belang, waaronder de bekerfinale, op tv worden uitgezonden. Als rechtenhouder DAZN enkel op de app gratis toegang aanbiedt, overtreedt het bedrijf dus de wet.

Lees ook... Overtreedt DAZN de wet voor opvallende primeur tijdens bekerfinale?
"Zulke momenten hebben een grote maatschappelijke en verbindende waarde. We verwachten van de Vlaamse Regulator voor de Media op korte termijn duidelijkheid over de mogelijkheden binnen het Mediadecreet. Want alle supporters staan vandaag in de kou", besluit Van Achter.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (26/04).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Union SG

Meer nieuws

Overtreedt DAZN de wet voor opvallende primeur tijdens bekerfinale?

13:30
11
'Franse miljoenen op komst: topclub uit Ligue 1 richt pijlen op smaakmaker uit de JPL'

16:15
Waarom het (geen) toeval is dat KAA Gent opnieuw punten afsnoept van Union in het Dudenpark Analyse

14:40
Opvallende reactie van Leko na 6-1 roept vragen op, Vandenbempt heeft vermoeden

16:00
4
Frank Boeckx waarschuwt STVV voor cruciale clash met Anderlecht

14:00
🎥 Jan Vertonghen langer aan boord bij de Belgische voetbalbond én denkt aan WK met Rode Duivels

15:30
Maakte dit het verschil voor Westerlo tegen OHL? Andreas Jungdal legt uit

15:15
Na Verwilghen en Frutos neemt RAAL nu ook afscheid van deze belangrijke pion

15:00
STVV-speler doet straffe voorspelling voor wedstrijd tegen Anderlecht: "En ik ga scoren, schrijf maar op"

12:20
Vrees wordt werkelijkheid: FC Barcelona bevestigt zeer slecht nieuws over Lamine Yamal

14:20
De spanning stijgt: Beerschot stuurt een stevige waarschuwing naar Patro Eisden

14:15
🎥 Had KAA Gent hier een strafschop voor moeten krijgen tegen Union SG? Max Dean is heel duidelijk

12:00
7
"Die gaan alle truken van de foor bovenhalen": oud-speler laat licht schijnen op Patro-Beerschot

13:15
2
David Hubert spaart Union niet na ontgoochelende avond tegen KAA Gent

11:00
3
Verdediger Gustav Mortensen ziet groot probleem bij Standard

13:00
KV Mechelen staat voor lastig dossier rond middenvelder: Nederlandse clubs liggen op de loer

12:41
2
Een opportuniteit voor Antwerp, een probleem voor Standard: waarom The Great Old kan toeslaan

11:40
5
Wouter Vrancken naar Anderlecht? Dit heeft STVV-coach er zelf over te zeggen

09:30
8
Beerschot pikt schorsing van Mo Messoudi niet en onderneemt verdere stappen

11:20
Anderlecht-bestuurders hebben knoop doorgehakt: Géén transfer of contract, maar deze cruciale positie is dé prioriteit van de nieuwe sportief directeur

07:00
Het ziet er niet zo goed uit: Anderlecht-coach Taravel komt met blessure-update over Stroeykens

08:40
Grote zorgen om Lamine Yamal na stevige blessure: Spaanse media komen met bijzonder zwaar verdict

10:30
🎥 Is dit niet te streng? KV Mechelen blijft verbijsterd achter na rode kaart tegen Club Brugge

10:00
31
Keisuke Goto lijkt al klaar voor volgende stap en dat is niet Anderlecht

08:00
2
Club Brugge weer in de titelrace: Ivan Leko reageert kort en krachtig Reactie

09:25
12
Italië in plaats van Iran tegen Rode Duivels? Waanzinnig voorstel duikt op

09:00
26
Een grote primeur voor Vincent Kompany bij Bayern: "Sinds mijn komst praten ze er al over"

08:20
Paniek bij Barcelona: grote zorgen na blessures van twee sterspelers

07:42
22
🎥 Maximale druk: Charles De Ketelaere beleeft pijnlijke hoofdrol in bekerdrama van Atalanta

07:20
Mats Rits hoeft niét te zoeken naar een nieuwe club: 'Deze Belgische club verwelkomt middenvelder met open armen'

23:00
12
Club lacht: KAA Gent doet stuntje van reguliere competitie nog eens dunnetjes over op bezoek bij Union SG

22:25
'Barcelona-top reisde speciaal naar Zwitserland om formele gesprekken over speler van Club Brugge te starten'

06:30
🎥 Eén op twaalf in de play-offs: Vanderbiest legt pijnpunt van KV Mechelen bloot Reactie

23:50
10
"Hebben we twee dagen mogen horen": Jackers prikt nu Club weer mag dromen van de titel Reactie

23:25
Heeft Club Brugge goud in handen? We doken in de archieven om te kijken hoe het de Youth League-toppers van Anderlecht van destijds is vergaan

21:40
3
Radja Nainggolan ziet maar één trainer voor Anderlecht: "Met de spelers die de club heeft..."

19:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 4
Union SG Union SG 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 6-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 20:30 Anderlecht Anderlecht

Play-off 2

 Speeldag 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-2 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 4
Cercle Brugge Cercle Brugge 24/04 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

FELIX25 FELIX25 over Overtreedt DAZN de wet voor opvallende primeur tijdens bekerfinale? FELIX25 FELIX25 over Opvallende reactie van Leko na 6-1 roept vragen op, Vandenbempt heeft vermoeden FELIX25 FELIX25 over Minister haalt hard uit naar DAZN na opvallend nieuws over bekerfinale Andreas2962 Andreas2962 over Italië in plaats van Iran tegen Rode Duivels? Waanzinnig voorstel duikt op Andreas2962 Andreas2962 over Paniek bij Barcelona: grote zorgen na blessures van twee sterspelers Andreas2962 Andreas2962 over Club Brugge weer in de titelrace: Ivan Leko reageert kort en krachtig JaKu JaKu over 🎥 Is dit niet te streng? KV Mechelen blijft verbijsterd achter na rode kaart tegen Club Brugge Lewmax Lewmax over "Die gaan alle truken van de foor bovenhalen": oud-speler laat licht schijnen op Patro-Beerschot The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over 🎥 Had KAA Gent hier een strafschop voor moeten krijgen tegen Union SG? Max Dean is heel duidelijk Swakke25 Swakke25 over Mats Rits hoeft niét te zoeken naar een nieuwe club: 'Deze Belgische club verwelkomt middenvelder met open armen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved