Minister haalt hard uit naar DAZN na opvallend nieuws over bekerfinale

De bekerfinale tussen Anderlecht en Union dreigt dit jaar niet op klassieke televisie te komen. Dat zorgt ook politiek voor commotie, want volgens Vlaams minister van Media Cieltje Van Achter is de supporter opnieuw de dupe.

De bekerfinale wordt op 14 april gespeeld op de Heizel. De wedstrijd wordt normaal gezien ieder seizoen uitgezonden op televisie, maar dit jaar krijgen we een primeur. DAZN zal de wedstrijd gratis in de app uitzenden terwijl het niet op de normale tv-zenders te zien is.

Cieltje Van Achter, Vlaams Minister van Media (NVA), is niet gelukkig met het verhaal. "Ik betreur ten zeerste dat er geen akkoord is bereikt over de uitzending van de bekerfinale", zegt ze volgens Het Nieuwsblad.

Vlaams minister haalt uit nu bekerfinale mogelijk niet op tv te zien is

"De voetballiefhebber is weerom de dupe van commerciële spelletjes", gaat Van Achter verder. DAZN kwam dit jaar al wel vaker, op negatieve wijze, in het nieuws. "Voor mij blijft het essentieel dat belangrijke sportevenementen voor iedereen toegankelijk zijn, zoals ook het mediadecreet voorziet."

Het is inderdaad bij wet verplicht dat evenementen van groot belang, waaronder de bekerfinale, op tv worden uitgezonden. Als rechtenhouder DAZN enkel op de app gratis toegang aanbiedt, overtreedt het bedrijf dus de wet.

"Zulke momenten hebben een grote maatschappelijke en verbindende waarde. We verwachten van de Vlaamse Regulator voor de Media op korte termijn duidelijkheid over de mogelijkheden binnen het Mediadecreet. Want alle supporters staan vandaag in de kou", besluit Van Achter.