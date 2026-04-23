Opvallende reactie van Leko na 6-1 roept vragen op, Vandenbempt heeft vermoeden

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
Club Brugge walste woensdagavond over KV Mechelen, maar toch stond Ivan Leko na afloop niet bepaald met een brede glimlach voor de camera's. Peter Vandenbempt vermoedt dat de coach zich stoorde aan recente kritiek.

Ivan Leko presenteerde zich op een heel opvallende manier na de 6-1-overwinning tegen KV Mechelen. De avond had alle elementen om een gelukkige Club Brugge-coach te zien, maar toch moest Leko er niets meer van weten na afloop.

Met de pers praten, daar had de Kroaat geen zin meer in. Veel had hij dan ook niet te zeggen na afloop. De trainer gaf wel aan dat hij gelukkig was, maar zijn gezicht stond op onweer. "Er zal dus wel iets zijn dat hem de voorbije dagen enorm heeft gestoord", zegt Peter Vandenbempt bij Sporza.

Is dit de reden waarom Leko zo reageerde?

Club kreeg wat kritiek over zich heen nadat het van Union verloor. De commentator vermoedt dat Leko om deze reden zo reageerde. "Ik neem aan dat hij niet gediend was met de kritiek in de media na die match en misschien ook met de conclusies die al wat vroeg werden getrokken over zijn toekomst. Al vond ik die kritiek eigenlijk nogal meevallen."

Vandenbempt haalt ook aan dat er intern wel wat druk zal liggen op Leko omdat Club Brugge kampioen moet worden. Bij Union moet niets en mag alles, al zullen de Brusselaars uiteraard alles op alles zetten voor een tweede opeenvolgende landstitel.

"Maar goed, ik heb dit eigenlijk al honderden keren gezien, trainers die op die manier kort en cynisch reageren nadat ze bekritiseerd zijn en dan succes halen. Hij heeft zich ook niet onheus gedragen, hé. Hij was vooral opvallend nukkig en verongelijkt", zegt hij nog.

Club Brugge weer in de titelrace: Ivan Leko reageert kort en krachtig

Play-off 1

 Speeldag 4
Union SG Union SG 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 6-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 20:30 Anderlecht Anderlecht

Play-off 2

 Speeldag 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-2 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 4
Cercle Brugge Cercle Brugge 24/04 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 La Louvière La Louvière

