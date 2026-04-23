"Die gaan alle truken van de foor bovenhalen": oud-speler laat licht schijnen op Patro-Beerschot

In de Challenger Pro League maken ze zich op voor de Promotion Play-offs. Vanavond neemt Patro Eisden het thuis op tegen Beerschot. Dat is een duel tussen twee ex-clubs van Tom Pietermaat (33). De voormalige profvoetballer blikt vooruit.

Tom Pietermaat speelt tegenwoordig op amateurniveau bij KFC Houtvenne, maar was daarvoor jarenlang een vertrouwd gezicht bij Beerschot. In totaal speelde hij acht seizoenen voor de Mannekes. Daarna speelde hij ook drie seizoenen voor Patro Eisden.

Patro en Beerschot hebben verschillende speelstijlen

Het toeval wil nu dat beide clubs elkaar treffen in de halve finales van de Promotion Play-offs. "Ik denk dat ze bij Beerschot wel even gevloekt zullen hebben toen ze hoorden dat het Patro was", vertelt Pietermaat aan Het Laatste Nieuws. "Die gaan ongetwijfeld alle truken van de foor bovenhalen. Stiekem hadden ze op het Kiel op Luik gehoopt."

"Het is moeilijk te voorspellen hoe het gaat lopen, maar Beerschot mag zich zeker niet verkijken op die recente 0-4-overwinning", denkt Pietermaat. "Anderzijds wist Patro de heenmatch met 0-2 te winnen, en dat verschil had toen zelfs nog groter kunnen zijn. De laatste weken heeft Beerschot echter vertrouwen getankt, ik ben benieuwd."

"Het is een botsing tussen twee speelstijlen", weet hij. "Coach Messoudi laat zijn jongens ook echt volgens dat model spelen. Stijn Stijnen zet daarentegen vol in op stilstaande fases, intensiteit en duelkracht." Wie wil hij dan zien doorstoten? "Echt, wie het haalt is minder belangrijk. Ik hoop dat Beerschot of Patro het tot de finale van de play-offs schopt."

In die finale wacht de winnaar van het duel tussen Lommel SK en FC Luik. Lommel eindigde als vijfde in de reguliere competitie. FC Luik werd vierde. Beide heenwedstrijden starten vanavond om 20.30 uur. De returns worden op 27 april afgewerkt.