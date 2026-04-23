Verdediger Gustav Mortensen ziet groot probleem bij Standard

Na de thuisnederlaag tegen Antwerp wil Standard de handdoek nog niet gooien in de strijd om de zevende plaats. Een zege in Genk op zaterdagavond zou de kaarten in deze Europe Play-offs opnieuw helemaal herschudden.

Standard stond in het begin van het seizoen verdedigend nog behoorlijk stevig, op een paar compleet mislukte wedstrijden na. Maar de voorbije weken krijgt het wel erg makkelijk doelpunten tegen na tegenaanvallen.

Ook dinsdagavond tegen Antwerp, op de vierde speeldag van de Europe Play-offs, werd Standard opnieuw genekt door twee slecht verdedigde omschakelmomenten. Volgens Gustav Mortensen is dat vooral te verklaren door een numeriek ondertal op het moment dat de bal verloren gaat.

“We hebben een goede eerste helft gespeeld. Ik denk dat we veel situaties hebben gecreëerd, maar verdedigend zijn we gewoon niet goed genoeg. We verliezen de bal op momenten waarop dat niet mag, en slikken daardoor vermijdbare doelpunten. Ik had het gevoel dat we bij die counters telkens een man te weinig hadden. Dat mag eigenlijk niet, want zo krijgt de tegenstander ruimte en kan hij daarvan profiteren.”

Standard kan in Genk nog alles openbreken

Voor onze microfoon wilde de Deense linksachter ondanks alles de moed niet opgeven. Een overwinning op het veld van Genk kan de strijd om de zevende plaats en de Europese barrage immers helemaal weer openbreken.



“Als we naar Genk trekken en daar winnen, ligt alles opnieuw open. Vanaf morgen moeten we ons volledig focussen op die wedstrijd in Genk en daarin blijven geloven. Dat is het enige wat we kunnen doen”, besloot Gustav Mortensen, die zijn ontgoocheling na een zevende thuisnederlaag in zeventien wedstrijden op Sclessin niet verborg.