Verdediger Gustav Mortensen ziet groot probleem bij Standard

Na de thuisnederlaag tegen Antwerp wil Standard de handdoek nog niet gooien in de strijd om de zevende plaats. Een zege in Genk op zaterdagavond zou de kaarten in deze Europe Play-offs opnieuw helemaal herschudden.

Standard stond in het begin van het seizoen verdedigend nog behoorlijk stevig, op een paar compleet mislukte wedstrijden na. Maar de voorbije weken krijgt het wel erg makkelijk doelpunten tegen na tegenaanvallen.

Ook dinsdagavond tegen Antwerp, op de vierde speeldag van de Europe Play-offs, werd Standard opnieuw genekt door twee slecht verdedigde omschakelmomenten. Volgens Gustav Mortensen is dat vooral te verklaren door een numeriek ondertal op het moment dat de bal verloren gaat.

“We hebben een goede eerste helft gespeeld. Ik denk dat we veel situaties hebben gecreëerd, maar verdedigend zijn we gewoon niet goed genoeg. We verliezen de bal op momenten waarop dat niet mag, en slikken daardoor vermijdbare doelpunten. Ik had het gevoel dat we bij die counters telkens een man te weinig hadden. Dat mag eigenlijk niet, want zo krijgt de tegenstander ruimte en kan hij daarvan profiteren.”

Standard kan in Genk nog alles openbreken

Voor onze microfoon wilde de Deense linksachter ondanks alles de moed niet opgeven. Een overwinning op het veld van Genk kan de strijd om de zevende plaats en de Europese barrage immers helemaal weer openbreken.


“Als we naar Genk trekken en daar winnen, ligt alles opnieuw open. Vanaf morgen moeten we ons volledig focussen op die wedstrijd in Genk en daarin blijven geloven. Dat is het enige wat we kunnen doen”, besloot Gustav Mortensen, die zijn ontgoocheling na een zevende thuisnederlaag in zeventien wedstrijden op Sclessin niet verborg.

Play-off 2
Meer nieuws

De spanning stijgt: Beerschot stuurt een stevige waarschuwing naar Patro Eisden

14:15
Frank Boeckx waarschuwt STVV voor cruciale clash met Anderlecht

14:00
Een opportuniteit voor Antwerp, een probleem voor Standard: waarom The Great Old kan toeslaan

11:40
5
Overtreedt DAZN de wet voor opvallende primeur tijdens bekerfinale?

13:30
3
"Die gaan alle truken van de foor bovenhalen": oud-speler laat licht schijnen op Patro-Beerschot

13:15
1
KV Mechelen staat voor lastig dossier rond middenvelder: Nederlandse clubs liggen op de loer

12:41
2
STVV-speler doet straffe voorspelling voor wedstrijd tegen Anderlecht: "En ik ga scoren, schrijf maar op"

12:20
🎥 Had KAA Gent hier een strafschop voor moeten krijgen tegen Union SG? Max Dean is heel duidelijk

12:00
5
Beerschot pikt schorsing van Mo Messoudi niet en onderneemt verdere stappen

11:20
David Hubert spaart Union niet na ontgoochelende avond tegen KAA Gent

11:00
2
Grote zorgen om Lamine Yamal na stevige blessure: Spaanse media komen met bijzonder zwaar verdict

10:30
🎥 Is dit niet te streng? KV Mechelen blijft verbijsterd achter na rode kaart tegen Club Brugge

10:00
17
Club Brugge weer in de titelrace: Ivan Leko reageert kort en krachtig Reactie

09:25
8
Wouter Vrancken naar Anderlecht? Dit heeft STVV-coach er zelf over te zeggen

09:30
8
Italië in plaats van Iran tegen Rode Duivels? Waanzinnig voorstel duikt op

09:00
19
Het ziet er niet zo goed uit: Anderlecht-coach Taravel komt met blessure-update over Stroeykens

08:40
Een grote primeur voor Vincent Kompany bij Bayern: "Sinds mijn komst praten ze er al over"

08:20
Keisuke Goto lijkt al klaar voor volgende stap en dat is niet Anderlecht

08:00
2
Paniek bij Barcelona: grote zorgen na blessures van twee sterspelers

07:42
12
🎥 Maximale druk: Charles De Ketelaere beleeft pijnlijke hoofdrol in bekerdrama van Atalanta

07:20
Anderlecht-bestuurders hebben knoop doorgehakt: Géén transfer of contract, maar deze cruciale positie is dé prioriteit van de nieuwe sportief directeur

07:00
'Barcelona-top reisde speciaal naar Zwitserland om formele gesprekken over speler van Club Brugge te starten'

06:30
🎥 Eén op twaalf in de play-offs: Vanderbiest legt pijnpunt van KV Mechelen bloot Reactie

23:50
10
"Hebben we twee dagen mogen horen": Jackers prikt nu Club weer mag dromen van de titel Reactie

23:25
Club Brugge walst over KV Mechelen in de tweede helft en mag weer dromen van de titel

22:45
Mats Rits hoeft niét te zoeken naar een nieuwe club: 'Deze Belgische club verwelkomt middenvelder met open armen'

23:00
11
Club lacht: KAA Gent doet stuntje van reguliere competitie nog eens dunnetjes over op bezoek bij Union SG

22:25
La Gazzetta dello Sport weet het zeker: 'AC Milan heeft alle troeven in handen om Club Brugge-sterkhouder binnen te halen'

22:30
2
Moet Club Brugge op zoek naar een vervanger voor Simon Mignolet? Deze diamant loopt al rond op Jan Breydel

22:00
4
Heeft Club Brugge goud in handen? We doken in de archieven om te kijken hoe het de Youth League-toppers van Anderlecht van destijds is vergaan

21:40
3
'Feyenoord neemt beslissing over de toekomst van Raheem Sterling in Rotterdam'

21:20
1
De dubbele agenda van DAZN: Dit is dé echte reden waarom mediabedrijf plots wél de Jupiler Pro League wil blijven uitzenden

21:00
Taravel praat met Anderlecht-sterkhouder voor cruciale wedstrijd: "Ik heb mijn mening gegeven en hij de zijne"

20:40
Toch een verlengd verblijf bij Antwerp? Matchwinnaar Scott spreekt zich uit over zijn toekomst Reactie

17:15
9
Staat Cristiano Ronaldo binnenkort met zijn zoon op het veld? 'Deze club wil Cristiano Junior een kans geven in A-kern'

20:20
Lucky Number Seven? Deze zeven héél straffe stoten heeft Vincent Kompany verwezenlijkt bij Bayern München

20:00

Meer nieuws

Play-off 2

 Speeldag 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-2 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

