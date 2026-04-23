David Hubert spaart Union niet na ontgoochelende avond tegen KAA Gent

Brandon Morren
Union Saint-Gilloise slaagde er niet in om KAA Gent opzij te zetten. Was de ploeg wel echt hersteld van haar zege tegen Club Brugge?

Tussen de prestatie van zondag en die van gisterenavond zat een wereld van verschil. David Hubert had er op de persconferentie geen enkel probleem mee om dat toe te geven. "Het is duidelijk dat dit een ontgoocheling is. Het is logisch dat de spelers ontgoocheld zijn. We moeten eerlijk zijn: we hadden niet genoeg kwaliteit om te scoren."

"In de eerste helft zijn we er niet in geslaagd om vuur in de wedstrijd te brengen", aldus Hubert, nadat Union voor de rust geen enkel schot tussen de palen had afgeleverd. "Maar in de tweede helft waren wij wel de enige ploeg die wilde winnen."

Alleen leverde dat niets op. "Ook al kregen we na de rust de kansen om op voorsprong te komen, ik heb die intensiteit en frisheid in de zestien niet teruggezien. Ik ben erg ontgoocheld over het resultaat, maar ook over onze eerste helft."

Union bracht niet alle nodige ingrediënten op de mat om te winnen

Er ontbrak volgens Hubert op meerdere vlakken iets om voorbij Gent te raken. "We vonden niet de juiste nauwkeurigheid om wat meer te creëren. Daardoor hebben we onze tegenstander te weinig onder druk kunnen zetten. En bij de voorzetten kwamen we te weinig in de zestien. In zulke omstandigheden wordt het natuurlijk moeilijk om te winnen."

Speelde vermoeidheid een rol? "Tegen Club Brugge hebben we diep moeten gaan. Maar ik wil me daar niet achter verschuilen. Gent heeft ook drie dagen geleden nog gespeeld." Union moet zich nu herpakken en zondag een heel ander gezicht tonen op het veld van Anderlecht.

"We weten dat de play-offs een lange competitie zijn en dat er na vier wedstrijden nog niets beslist is. We beseffen dat we beter moeten zijn, een hoger niveau moeten halen en met meer honger moeten spelen. Het klopt dat we een dag meer recuperatie hebben dan Anderlecht. Maar voor we daarover beginnen, moeten we eerst begrijpen waarom onze prestatie zo was en goed beseffen dat dit een ontgoocheling is."

