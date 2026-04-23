STVV-speler doet straffe voorspelling voor wedstrijd tegen Anderlecht: "En ik ga scoren, schrijf maar op"

STVV trekt donderdag met vertrouwen en ambitie richting duel met Anderlecht. Kaito Matsuzawa ziet de topper als een echte sleutelmacht en durft zelfs al een opvallende voorspelling te doen.

STVV neemt het donderdagavond op tegen Anderlecht. Het vertrouwen bij de Truienaars is groot richting de topper. Na de droge 0-0 tegen KAA Gent willen ze de draad opnieuw oppikken tegen paars-wit.

"We wilden daar echt voor de volle buit gaan, maar de combinaties kwamen er niet uit", zegt aanvaller Kaito Matsuzawa bij Het Belang van Limburg. Waarom? Weet ik niet."

"We analyseren dat nog binnenskamers. Maar het is niet dat de groep in zak en as zat, hé. De sfeer bij ons is nooit slecht", gaat hij verder. En dat hoeft uiteraard ook niet in zo'n fantastisch seizoen als dit voor de club.

Kaito Matsuzawa ziet sleutelmatch aankomen en pakt uit met straffe voorspelling

Donderdag is het do or die: als STVV wint neemt het een voorsprong van vijf punten op Anderlecht. Als de Brusselaars de volle buit pakken springen ze over de Kanaries naar de derde plaats. "Anderlecht beschouw ik als een sleutelmatch. We willen hen op vijf punten zetten", gaat Matsuzawa verder.

De Japanner durft ook al zijn pronostiek te geven. "Het wordt 1-0. Na een goal van Matsuzawa, ik gok in de tweede helft. Schrijf maar op", besluit Matsuzawa zelf. Aan zelfvertrouwen geen gebrek.