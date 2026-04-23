🎥 Maximale druk: Charles De Ketelaere beleeft pijnlijke hoofdrol in bekerdrama van Atalanta

Brandon Morren
| Reageer
Foto: © photonews
Word fan van Atalanta! 31

Atalanta is in de halve finale van de Coppa Italia uitgeschakeld na strafschoppen tegen Lazio. Het was Charles De Ketelaere die de Romeinen uiteindelijk definitief naar de finale trapte.

Na het 2-2-gelijkspel in de heenwedstrijd bleef alles open tussen Atalanta en Lazio. De match bleef lange tijd gesloten. Door het grote belang duurde het een hele tijd voor de wedstrijd echt loskwam.

Met Charles De Ketelaere vanaf de aftrap op het veld had Atalanta het meeste balbezit en de controle, maar het botste op een tegenstander die bijzonder efficiënt omsprong met zijn momenten. Lazio, dat vooral compact verdedigde, kwam vijf minuten voor tijd op voorsprong via Alessio Romagnoli, bij zowat de eerste en enige keer dat het echt gevaarlijk was.

Atalanta vond alsnog een reactie en maakte twee minuten later gelijk via Mario Pasalic (87', 1-1). Een doelpunt dat verlengingen afdwong, en uiteindelijk ook strafschoppen, want in extra tijd kon geen van beide ploegen nog het verschil maken.

Charles De Ketelaere mist belangrijke strafschop

Lazio begon de strafschoppenreeks nochtans slecht met een misser bij de eerste poging. Maar Atalanta deed daarna hetzelfde en kreeg in zijn volgende drie pogingen de bal niet tegen de netten. Drie keer geen geluk, en toen ook een vierde keer: De Ketelaere zag zijn strafschop gekeerd worden door de Romeinse doelman, en bezegelde zo het lot van de reeks én van deze dubbele confrontatie.

Het is dus Lazio dat de finale zal spelen tegen Inter Milan, dat dinsdagavond nog van heel ver moest terugkomen nadat Como op een 0-2-voorsprong was gekomen, voor de Milanezen in het laatste halfuur nog drie keer toesloegen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Meer nieuws

Paniek bij Barcelona: grote zorgen na blessures van twee sterspelers

07:42
07:00
06:30
23:50
3
23:25
22:45
23:00
12
22:25
22:30
2
22:00
2
21:40
1
21:20
21:00
20:40
20:20
20:00
19:40
5
19:20
6
19:00
2
18:40
18:20
18:10
18:00
17:15
7
17:40
17:30
5
17:20
17:00
16:30
1
16:15
16:00
1
15:30
1
15:15
15:00
1
14:40
3
14:20
22

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 4
Union SG Union SG 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 6-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 20:30 Anderlecht Anderlecht

Play-off 2

 Speeldag 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-2 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 4
Cercle Brugge Cercle Brugge 24/04 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

We zijn de beste van België We zijn de beste van België over Club Brugge - KV Mechelen: 6-1 RememberLierse RememberLierse over Union SG - KAA Gent: 0-0 ontleder ontleder ontleder ontleder over 🎥 Eén op twaalf in de play-offs: Vanderbiest legt pijnpunt van KV Mechelen bloot trivece trivece over FC Luik begint te dromen van 1A: maar is dat echt een goed idee? Geert66 Geert66 over Mats Rits hoeft niét te zoeken naar een nieuwe club: 'Deze Belgische club verwelkomt middenvelder met open armen' Combat Feuerwerker Combat Feuerwerker over Toch een verlengd verblijf bij Antwerp? Matchwinnaar Scott spreekt zich uit over zijn toekomst JaKu JaKu over WK-droom voorbij? Mogelijk nieuwe blessure voor Romelu Lukaku Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Bekijk de beelden: moest doelman Leysen van OHL hiervoor rood krijgen? Combat Feuerwerker Combat Feuerwerker over Antwerp heeft eerste zomeraanwinst beet: 18-jarige maar wel bedoeld als basisspeler Goro Goro over Serie A in rep en roer: 'Zeventig profvoetballers van Italiaanse topclubs verdacht van deelname aan illegale seksfeestjes' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved