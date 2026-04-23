🎥 Maximale druk: Charles De Ketelaere beleeft pijnlijke hoofdrol in bekerdrama van Atalanta

Atalanta is in de halve finale van de Coppa Italia uitgeschakeld na strafschoppen tegen Lazio. Het was Charles De Ketelaere die de Romeinen uiteindelijk definitief naar de finale trapte.

Na het 2-2-gelijkspel in de heenwedstrijd bleef alles open tussen Atalanta en Lazio. De match bleef lange tijd gesloten. Door het grote belang duurde het een hele tijd voor de wedstrijd echt loskwam.

Met Charles De Ketelaere vanaf de aftrap op het veld had Atalanta het meeste balbezit en de controle, maar het botste op een tegenstander die bijzonder efficiënt omsprong met zijn momenten. Lazio, dat vooral compact verdedigde, kwam vijf minuten voor tijd op voorsprong via Alessio Romagnoli, bij zowat de eerste en enige keer dat het echt gevaarlijk was.

Atalanta vond alsnog een reactie en maakte twee minuten later gelijk via Mario Pasalic (87', 1-1). Een doelpunt dat verlengingen afdwong, en uiteindelijk ook strafschoppen, want in extra tijd kon geen van beide ploegen nog het verschil maken.

Charles De Ketelaere mist belangrijke strafschop

Lazio begon de strafschoppenreeks nochtans slecht met een misser bij de eerste poging. Maar Atalanta deed daarna hetzelfde en kreeg in zijn volgende drie pogingen de bal niet tegen de netten. Drie keer geen geluk, en toen ook een vierde keer: De Ketelaere zag zijn strafschop gekeerd worden door de Romeinse doelman, en bezegelde zo het lot van de reeks én van deze dubbele confrontatie.

— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 22, 2026

Het is dus Lazio dat de finale zal spelen tegen Inter Milan, dat dinsdagavond nog van heel ver moest terugkomen nadat Como op een 0-2-voorsprong was gekomen, voor de Milanezen in het laatste halfuur nog drie keer toesloegen.