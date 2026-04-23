Frank Boeckx waarschuwt STVV voor cruciale clash met Anderlecht

STVV en Anderlecht spelen donderdagavond een topper met bijzonder grote inzet. Op Stayen staat niet alleen prestige op het spel, maar ook de voorlopige derde plaats in de Champions' Play-offs.

Als Anderlecht wint, springt het over de Kanaries naar de derde plek. Frank Boeckx liet zich bij Kick-Off van DAZN uit over de clash. Hij ziet dat STVV toch wat van slag was na het begin van de play-offs. Ze zullen zich moeten herpakken na het gelijkspel tegen KAA Gent.

Frank Boeckx zag vertrouwen bij STVV wat wegzakken

"Dan zie je dat de 0 op 6, tegen de twee grote titelkandidaten weliswaar, toch ook een beetje in de hoofden begint te spelen", opent hij. "We zien dat het vertrouwen wegebt door geen resultaten meer te halen."

"Dan moet je het gaan doen op verplaatsing bij Gent, wat niet de makkelijkste uitwedstrijd is. Maar inderdaad: weinig gecreëerd. Dat is iets wat ze altijd in de reguliere competitie konden doen: kansen creëren. Nu in de play-offs gaat het veel moeilijker", stelt de voormalige doelman vast.

Voor STVV is de opdracht duidelijk

Net daardoor krijgt het duel van donderdagavond ook extra gewicht. Volgens Boeckx is het niet zomaar een belangrijke wedstrijd, maar mogelijk zelfs een kantelpunt in de strijd om de derde plaats. Voor STVV is de opdracht dan ook duidelijk.



"Het is echt wel een belangrijke wedstrijd want Anderlecht speelt niet goed maar heeft wel 6 op 9. Dan kan je zeggen dat STVV bij momenten beter voetbal heeft gebracht, maar het blijft wel met 1 op 9 achter. Het is een match waar de derde plaats op het spel staat."

"Je moet zeker die thuiswedstrijd winnen. Anderlecht moet dan onder druk komen. Als Anderlecht wint en dan nog STVV ontvangt, dan lijken ze in poleposition voor die derde plaats", besluit hij.