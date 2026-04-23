Frank Boeckx waarschuwt STVV voor cruciale clash met Anderlecht

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

STVV en Anderlecht spelen donderdagavond een topper met bijzonder grote inzet. Op Stayen staat niet alleen prestige op het spel, maar ook de voorlopige derde plaats in de Champions' Play-offs.

STVV ontvangt donderdagavond Anderlecht op Stayen. Het belooft een stevige strijd te worden want de (voorlopige) derde plaats staat op het spel. Als Sint-Truiden de drie punten kan thuishouden neemt het een voorsprong van vijf eenheden in het klassement.

Als Anderlecht wint, springt het over de Kanaries naar de derde plek. Frank Boeckx liet zich bij Kick-Off van DAZN uit over de clash. Hij ziet dat STVV toch wat van slag was na het begin van de play-offs. Ze zullen zich moeten herpakken na het gelijkspel tegen KAA Gent. 

Frank Boeckx zag vertrouwen bij STVV wat wegzakken

"Dan zie je dat de 0 op 6, tegen de twee grote titelkandidaten weliswaar, toch ook een beetje in de hoofden begint te spelen", opent hij. "We zien dat het vertrouwen wegebt door geen resultaten meer te halen."

"Dan moet je het gaan doen op verplaatsing bij Gent, wat niet de makkelijkste uitwedstrijd is. Maar inderdaad: weinig gecreëerd. Dat is iets wat ze altijd in de reguliere competitie konden doen: kansen creëren. Nu in de play-offs gaat het veel moeilijker", stelt de voormalige doelman vast.

Voor STVV is de opdracht duidelijk

Net daardoor krijgt het duel van donderdagavond ook extra gewicht. Volgens Boeckx is het niet zomaar een belangrijke wedstrijd, maar mogelijk zelfs een kantelpunt in de strijd om de derde plaats. Voor STVV is de opdracht dan ook duidelijk.

STVV-speler doet straffe voorspelling voor wedstrijd tegen Anderlecht: "En ik ga scoren, schrijf maar op"

"Het is echt wel een belangrijke wedstrijd want Anderlecht speelt niet goed maar heeft wel 6 op 9. Dan kan je zeggen dat STVV bij momenten beter voetbal heeft gebracht, maar het blijft wel met 1 op 9 achter. Het is een match waar de derde plaats op het spel staat."

"Je moet zeker die thuiswedstrijd winnen. Anderlecht moet dan onder druk komen. Als Anderlecht wint en dan nog STVV ontvangt, dan lijken ze in poleposition voor die derde plaats", besluit hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg STVV - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
STVV

Meer nieuws

STVV-speler doet straffe voorspelling voor wedstrijd tegen Anderlecht: "En ik ga scoren, schrijf maar op"

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 4
Union SG Union SG 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 6-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 20:30 Anderlecht Anderlecht

Play-off 2

 Speeldag 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-2 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 4
Cercle Brugge Cercle Brugge 24/04 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over DONE DEAL: Zulte Waregem neemt afscheid van Jelle Vossen ... en nóg vier spelers, waaronder aanstormend talent Stigo12 Stigo12 over Paniek bij Barcelona: grote zorgen na blessures van twee sterspelers Goro Goro over Overtreedt DAZN de wet voor opvallende primeur tijdens bekerfinale? JaKu JaKu over Club Brugge weer in de titelrace: Ivan Leko reageert kort en krachtig Goro Goro over "Die gaan alle truken van de foor bovenhalen": oud-speler laat licht schijnen op Patro-Beerschot Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Eén op twaalf in de play-offs: Vanderbiest legt pijnpunt van KV Mechelen bloot MSXIII MSXIII over Een opportuniteit voor Antwerp, een probleem voor Standard: waarom The Great Old kan toeslaan cartman_96 cartman_96 over OH Leuven blijft gefrustreerd achter en ziet af: "Dat is echt een probleem" JaKu JaKu over 🎥 Is dit niet te streng? KV Mechelen blijft verbijsterd achter na rode kaart tegen Club Brugge TatstOn TatstOn over Wouter Vrancken naar Anderlecht? Dit heeft STVV-coach er zelf over te zeggen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved