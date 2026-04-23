Brandon Morren, voetbaljournalist
🎥 Jan Vertonghen langer aan boord bij de Belgische voetbalbond én denkt aan WK met Rode Duivels
Jan Vertonghen loopt stage aan de zijde van Vincent Mannaert bij de Belgische voetbalbond en zou de Rode Duivels mogelijk ook kunnen vergezellen naar het WK 2026. De recordinternational sluit die deur in elk geval niet.

Jan Vertonghen zette in juli 2025 een punt achter zijn voetbalcarrière, nadat zijn contract bij RSC Anderlecht afliep. Maar aan stilzitten denkt hij allerminst. Begin dit jaar startte hij in Tubeke al een stage in het kader van de UEFA-opleiding Master for International Players, waarmee hij duidelijk werk maakt van zijn carrière na het voetbal.

Die stage zou oorspronkelijk eind maart aflopen, maar werd verlengd tot in mei. Vertonghen is drie à vier keer per week aanwezig in Tubeke, waar hij het werk van Vincent Mannaert van dichtbij volgt en tegelijk een breed beeld krijgt van hoe de Belgische voetbalbond functioneert. Daarbij passeert hij langs verschillende afdelingen, van financiën en juridische zaken tot marketing en organisatie.

"Ik leer hier vooral dat mensen echt hard werken, niet zoals voetballers", grapte de recordinternational van de Rode Duivels bij RTL Sports. "Het is een totaal andere wereld, waarin we praten over alles wat met het Belgische voetbal te maken heeft. Ik leer elke dag bij. Vandaag hebben we het veel gehad over de competitieformule, maar ook over blessures, data, prestaties en financiën. Het gaat dus zeker niet alleen over tactiek."

Jan Vertonghen straks mee met de Rode Duivels naar het WK?

Het is niet uitgesloten dat Jan Vertonghen deze zomer ook met de Rode Duivels naar het WK trekt, opnieuw met de bedoeling om Vincent Mannaert en het bestuur van dichtbij te volgen tijdens een groot toernooi. Dat idee ligt al een tijd op tafel en Vertonghen sloot die mogelijkheid even later bij DAZN zelf nog niet uit.

"Misschien is dat wel een idee. Ik heb altijd een heel goede band gehad met de jongens, op een heel vriendschappelijke manier. We zullen wel zien of het concreet wordt, maar ja, het is zeker een mogelijkheid", verklaarde Jan Vertonghen. Dat zou betekenen dat hij zijn stage nog wat verlengt, om daarna wellicht definitief aan de slag te gaan bij de Belgische voetbalbond zodra zijn opleiding is afgerond.

Meer nieuws

Minister haalt hard uit naar DAZN na opvallend nieuws over bekerfinale

Minister haalt hard uit naar DAZN na opvallend nieuws over bekerfinale

16:30
2
'Franse miljoenen op komst: topclub uit Ligue 1 richt pijlen op smaakmaker uit de JPL'

'Franse miljoenen op komst: topclub uit Ligue 1 richt pijlen op smaakmaker uit de JPL'

16:15
Opvallende reactie van Leko na 6-1 roept vragen op, Vandenbempt heeft vermoeden

Opvallende reactie van Leko na 6-1 roept vragen op, Vandenbempt heeft vermoeden

16:00
4
Maakte dit het verschil voor Westerlo tegen OHL? Andreas Jungdal legt uit

Maakte dit het verschil voor Westerlo tegen OHL? Andreas Jungdal legt uit

15:15
Na Verwilghen en Frutos neemt RAAL nu ook afscheid van deze belangrijke pion

Na Verwilghen en Frutos neemt RAAL nu ook afscheid van deze belangrijke pion

15:00
Waarom het (geen) toeval is dat KAA Gent opnieuw punten afsnoept van Union in het Dudenpark Analyse

Waarom het (geen) toeval is dat KAA Gent opnieuw punten afsnoept van Union in het Dudenpark

14:40
Vrees wordt werkelijkheid: FC Barcelona bevestigt zeer slecht nieuws over Lamine Yamal

Vrees wordt werkelijkheid: FC Barcelona bevestigt zeer slecht nieuws over Lamine Yamal

14:20
De spanning stijgt: Beerschot stuurt een stevige waarschuwing naar Patro Eisden

De spanning stijgt: Beerschot stuurt een stevige waarschuwing naar Patro Eisden

14:15
Frank Boeckx waarschuwt STVV voor cruciale clash met Anderlecht

Frank Boeckx waarschuwt STVV voor cruciale clash met Anderlecht

14:00
Overtreedt DAZN de wet voor opvallende primeur tijdens bekerfinale?

Overtreedt DAZN de wet voor opvallende primeur tijdens bekerfinale?

13:30
11
"Die gaan alle truken van de foor bovenhalen": oud-speler laat licht schijnen op Patro-Beerschot

"Die gaan alle truken van de foor bovenhalen": oud-speler laat licht schijnen op Patro-Beerschot

13:15
2
Verdediger Gustav Mortensen ziet groot probleem bij Standard

Verdediger Gustav Mortensen ziet groot probleem bij Standard

13:00
KV Mechelen staat voor lastig dossier rond middenvelder: Nederlandse clubs liggen op de loer

KV Mechelen staat voor lastig dossier rond middenvelder: Nederlandse clubs liggen op de loer

12:41
2
STVV-speler doet straffe voorspelling voor wedstrijd tegen Anderlecht: "En ik ga scoren, schrijf maar op"

STVV-speler doet straffe voorspelling voor wedstrijd tegen Anderlecht: "En ik ga scoren, schrijf maar op"

12:20
🎥 Had KAA Gent hier een strafschop voor moeten krijgen tegen Union SG? Max Dean is heel duidelijk

🎥 Had KAA Gent hier een strafschop voor moeten krijgen tegen Union SG? Max Dean is heel duidelijk

12:00
7
Een opportuniteit voor Antwerp, een probleem voor Standard: waarom The Great Old kan toeslaan

Een opportuniteit voor Antwerp, een probleem voor Standard: waarom The Great Old kan toeslaan

11:40
5
Beerschot pikt schorsing van Mo Messoudi niet en onderneemt verdere stappen

Beerschot pikt schorsing van Mo Messoudi niet en onderneemt verdere stappen

11:20
David Hubert spaart Union niet na ontgoochelende avond tegen KAA Gent

David Hubert spaart Union niet na ontgoochelende avond tegen KAA Gent

11:00
3
Italië in plaats van Iran tegen Rode Duivels? Waanzinnig voorstel duikt op

Italië in plaats van Iran tegen Rode Duivels? Waanzinnig voorstel duikt op

09:00
26
Grote zorgen om Lamine Yamal na stevige blessure: Spaanse media komen met bijzonder zwaar verdict

Grote zorgen om Lamine Yamal na stevige blessure: Spaanse media komen met bijzonder zwaar verdict

10:30
🎥 Is dit niet te streng? KV Mechelen blijft verbijsterd achter na rode kaart tegen Club Brugge

🎥 Is dit niet te streng? KV Mechelen blijft verbijsterd achter na rode kaart tegen Club Brugge

10:00
31
Club Brugge weer in de titelrace: Ivan Leko reageert kort en krachtig Reactie

Club Brugge weer in de titelrace: Ivan Leko reageert kort en krachtig

09:25
12
Wouter Vrancken naar Anderlecht? Dit heeft STVV-coach er zelf over te zeggen

Wouter Vrancken naar Anderlecht? Dit heeft STVV-coach er zelf over te zeggen

09:30
8
Het ziet er niet zo goed uit: Anderlecht-coach Taravel komt met blessure-update over Stroeykens

Het ziet er niet zo goed uit: Anderlecht-coach Taravel komt met blessure-update over Stroeykens

08:40
Een grote primeur voor Vincent Kompany bij Bayern: "Sinds mijn komst praten ze er al over"

Een grote primeur voor Vincent Kompany bij Bayern: "Sinds mijn komst praten ze er al over"

08:20
Keisuke Goto lijkt al klaar voor volgende stap en dat is niet Anderlecht

Keisuke Goto lijkt al klaar voor volgende stap en dat is niet Anderlecht

08:00
2
Paniek bij Barcelona: grote zorgen na blessures van twee sterspelers

Paniek bij Barcelona: grote zorgen na blessures van twee sterspelers

07:42
22
🎥 Maximale druk: Charles De Ketelaere beleeft pijnlijke hoofdrol in bekerdrama van Atalanta

🎥 Maximale druk: Charles De Ketelaere beleeft pijnlijke hoofdrol in bekerdrama van Atalanta

07:20
Anderlecht-bestuurders hebben knoop doorgehakt: Géén transfer of contract, maar deze cruciale positie is dé prioriteit van de nieuwe sportief directeur

Anderlecht-bestuurders hebben knoop doorgehakt: Géén transfer of contract, maar deze cruciale positie is dé prioriteit van de nieuwe sportief directeur

07:00
'Barcelona-top reisde speciaal naar Zwitserland om formele gesprekken over speler van Club Brugge te starten'

'Barcelona-top reisde speciaal naar Zwitserland om formele gesprekken over speler van Club Brugge te starten'

06:30
🎥 Eén op twaalf in de play-offs: Vanderbiest legt pijnpunt van KV Mechelen bloot Reactie

🎥 Eén op twaalf in de play-offs: Vanderbiest legt pijnpunt van KV Mechelen bloot

23:50
10
"Hebben we twee dagen mogen horen": Jackers prikt nu Club weer mag dromen van de titel Reactie

"Hebben we twee dagen mogen horen": Jackers prikt nu Club weer mag dromen van de titel

23:25
Club Brugge walst over KV Mechelen in de tweede helft en mag weer dromen van de titel

Club Brugge walst over KV Mechelen in de tweede helft en mag weer dromen van de titel

22:45
Mats Rits hoeft niét te zoeken naar een nieuwe club: 'Deze Belgische club verwelkomt middenvelder met open armen'

Mats Rits hoeft niét te zoeken naar een nieuwe club: 'Deze Belgische club verwelkomt middenvelder met open armen'

23:00
12
Club lacht: KAA Gent doet stuntje van reguliere competitie nog eens dunnetjes over op bezoek bij Union SG

Club lacht: KAA Gent doet stuntje van reguliere competitie nog eens dunnetjes over op bezoek bij Union SG

22:25
La Gazzetta dello Sport weet het zeker: 'AC Milan heeft alle troeven in handen om Club Brugge-sterkhouder binnen te halen'

La Gazzetta dello Sport weet het zeker: 'AC Milan heeft alle troeven in handen om Club Brugge-sterkhouder binnen te halen'

22:30
2

