🎥 Jan Vertonghen langer aan boord bij de Belgische voetbalbond én denkt aan WK met Rode Duivels

Jan Vertonghen loopt stage aan de zijde van Vincent Mannaert bij de Belgische voetbalbond en zou de Rode Duivels mogelijk ook kunnen vergezellen naar het WK 2026. De recordinternational sluit die deur in elk geval niet.

Jan Vertonghen zette in juli 2025 een punt achter zijn voetbalcarrière, nadat zijn contract bij RSC Anderlecht afliep. Maar aan stilzitten denkt hij allerminst. Begin dit jaar startte hij in Tubeke al een stage in het kader van de UEFA-opleiding Master for International Players, waarmee hij duidelijk werk maakt van zijn carrière na het voetbal.

Die stage zou oorspronkelijk eind maart aflopen, maar werd verlengd tot in mei. Vertonghen is drie à vier keer per week aanwezig in Tubeke, waar hij het werk van Vincent Mannaert van dichtbij volgt en tegelijk een breed beeld krijgt van hoe de Belgische voetbalbond functioneert. Daarbij passeert hij langs verschillende afdelingen, van financiën en juridische zaken tot marketing en organisatie.

"Ik leer hier vooral dat mensen echt hard werken, niet zoals voetballers", grapte de recordinternational van de Rode Duivels bij RTL Sports. "Het is een totaal andere wereld, waarin we praten over alles wat met het Belgische voetbal te maken heeft. Ik leer elke dag bij. Vandaag hebben we het veel gehad over de competitieformule, maar ook over blessures, data, prestaties en financiën. Het gaat dus zeker niet alleen over tactiek."

"J'apprends que les gens travaillent beaucoup, pas comme les joueurs de foot." - Jan Vertonghen nous parle de son stage auprès de Vincent Mannaert. 😅 #RTLsports pic.twitter.com/NbzpevRgbu — RTL sports (@RTLsportsbe) April 23, 2026

Jan Vertonghen straks mee met de Rode Duivels naar het WK?

Het is niet uitgesloten dat Jan Vertonghen deze zomer ook met de Rode Duivels naar het WK trekt, opnieuw met de bedoeling om Vincent Mannaert en het bestuur van dichtbij te volgen tijdens een groot toernooi. Dat idee ligt al een tijd op tafel en Vertonghen sloot die mogelijkheid even later bij DAZN zelf nog niet uit.





"Misschien is dat wel een idee. Ik heb altijd een heel goede band gehad met de jongens, op een heel vriendschappelijke manier. We zullen wel zien of het concreet wordt, maar ja, het is zeker een mogelijkheid", verklaarde Jan Vertonghen. Dat zou betekenen dat hij zijn stage nog wat verlengt, om daarna wellicht definitief aan de slag te gaan bij de Belgische voetbalbond zodra zijn opleiding is afgerond.