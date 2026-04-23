De spanning stijgt: Beerschot stuurt een stevige waarschuwing naar Patro Eisden

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
De spanning stijgt: Beerschot stuurt een stevige waarschuwing naar Patro Eisden

In de halve finales van Promotion Play-offs staat vanavond een kraker op het programma. Patro Eisden ontvangt Beerschot. Bezoeker Glenn Claes blikt vooruit.

Met Patro Eisden en Beerschot staan twee teams met uitgesproken ambities tegenover elkaar. Beide willen zo snel mogelijk naar de Jupiler Pro League. Glenn Claes wil met Beerschot in de heenwedstrijd een eerste grote stap zetten naar de promotie. De Mannekes wonnen niet zo lang geleden nog met duidelijke cijfers van Stijn Stijnen en co.

Beerschot kan thuis altijd iets extra's

"Die 0-4 was een opsteker, maar we weten dat het in de play-offs een heel andere wedstrijd zal zijn", beseft  Claes op de website van Beerschot. "Patro is een stugge ploeg die thuis altijd iets meer kan. Toch verandert dat niets aan onze mindset: wij gaan daarheen om ons eigen spel te spelen en te winnen."

"We zijn ons ervan bewust dat dit een tweeluik is; over één wedstrijd zal het nog niet beslist zijn", vervolgt Claes. "Het is zaak om een goed resultaat neer te zetten, wetende dat we de terugmatch op het Kiel nog altijd achter de hand hebben."

"Met onze supporters op de tribunes kunnen we thuis altijd iets extra’s, maar we willen in de heenmatch al tonen dat we die promotie koste wat kost willen grijpen. We gaan er alles aan doen om deze play-offs met een knal te starten." Duidelijke taal.

Lees ook... "Die gaan alle truken van de foor bovenhalen": oud-speler laat licht schijnen op Patro-Beerschot
Beerschot deed het in de reguliere competitie beduidend beter dan Patro. Het verzamelde 64 punten, terwijl Patro afklokte op 51 eenheden. In de onderlinge duels staat het dit seizoen wel 1-1. Patro ging in december van vorig jaar met 0-2 winnen in Antwerpen, maar verloor eind maart dan met 0-4. Wat wordt het vanavond in de heenwedstrijd?

Volg K Beerschot VA - Patro Eisden Maasmechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (27/04).

