Langverwachte terugkeer bij Standard voor verplaatsing naar Genk

Goed nieuws voor Vincent Euvrard, die voor de verplaatsing van Standard naar Racing Genk opnieuw op zijn kapitein Marlon Fossey kan rekenen. Bij de Rouches zijn wel nog altijd vier afwezigen te betreuren.

Na de nederlaag tegen Antwerp heeft Standard geen tijd om lang te blijven hangen in zijn teleurstelling, want zaterdag wacht al de verplaatsing naar Racing Genk op de vijfde speeldag van de Europe Play-offs.

Het wordt een cruciale wedstrijd voor de Rouches, die ofwel weer op gelijke hoogte kunnen komen met de eerste plaats, of die bijna definitief uit zicht zien verdwijnen bij een derde nederlaag uit de laatste vijf matchen.

Twee dagen voor de trip naar Limburg gaf Vincent Euvrard op de persconferentie een update over zijn kern en de ziekenboeg. Daarbij bevestigde hij onder meer de verwachte terugkeer van kapitein Marlon Fossey in de selectie, zo meldt La Dernière Heure.

De coach van de Rouches moet daardoor nog slechts vier spelers missen: Marco Ilaimaharitra, Teddy Teuma, Mohamed El Hankouri en Dennis Ayensa. René Mitongo, die tegen Antwerp inviel, kampt dan weer met lichte spierklachten en is onzeker.



De selectie van Standard zal dus sterk lijken op die van dinsdag, al rijst achterin wel een belangrijke vraag door de terugkeer van Marlon Fossey. Als hij fit genoeg is om te starten, zal de Amerikaan rechts achterin wellicht de plaats innemen van Henry Lawrence. Die laatste zou dan eventueel naar het centrum van de verdediging kunnen doorschuiven.