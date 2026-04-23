Jonge Duivel en ex-Anderlecht-speler maakt zijn profdebuut in de MLS tegen René Weiler

Joyeux Masanka Bungi trok al op jonge leeftijd weg uit België om zijn opleiding af te ronden bij RB Leipzig. Dit seizoen werd de Belgische linkerflankspeler uitgeleend aan New York Red Bulls, waar hij vannacht voor het eerst in actie kwam bij de eerste ploeg.

Joyeux Masanka Bungi is een 19-jarige linkerflankspeler die zijn opleiding genoot bij Anderlecht, White Star Brussel en Racing Genk. Al op zijn zestiende trok de Belgische jeugdinternational weg uit Limburg om zijn opleiding af te werken bij RB Leipzig. Daar zat hij in december vorig jaar voor het eerst op de bank bij de eerste ploeg.

Omdat speelminuten op dat niveau voorlopig nog schaars waren, werd Masanka Bungi in februari tot het einde van het seizoen uitgeleend aan New York Red Bulls in de MLS.

Jonge Belg maakt profdebuut in de MLS

Een opvallende bestemming voor een speler die nog volop in ontwikkeling is, maar wel eentje die hem meteen de kans gaf om zijn eerste profminuten te maken. Die kreeg hij vannacht in de wedstrijd tegen D.C. United.

Joyeux Masanka Bungi viel bij de rust in tijdens het duel, dat uiteindelijk op een spectaculaire 4-4 eindigde. Opvallend genoeg was Jorge Ruvalcaba daar goed voor twee doelpunten, een speler die tussen 2023 en 2024 nog bij de U23 van Standard speelde en ploegmaat was van de Belgische U19-international.

Bij New York loopt Masanka Bungi trouwens rond met heel wat bekende namen. Denk maar aan Emil Forsberg, Ethan Horvath en Eric Maxim Choupo-Moting. Aan de overkant zat dan weer René Weiler, de voormalige trainer van Anderlecht, op de bank bij D.C. United.



