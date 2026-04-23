De metamorfose werkt bij Bertaccini: "Die zie je niet meer terug"

Marie Moreale, de vrouw van Adriano Bertaccini, doet een boekje open over het bijgeloof van haar man. Zijn laatste stunt lijkt ondertussen wel te werken.

Bijgeloof bij Bertaccini

Bertaccini beleefde een moeilijk seizoen bij RSC Anderlecht. Daar waar hij vorig seizoen bij STVV scoorde met de ogen dicht, liep het bij paars-wit totaal anders. Maar daar is recent verandering in gekomen.

Zo scoorde hij de winning goal tegen KV Mechelen en ook tegen KAA Gent was het al prijs. “Ik ben vooral blij dat hij beloond werd voor zijn harde werk”, zegt vrouwlief in een interview met Het Laatste Nieuws.

Meteen wordt ook gerefereerd naar het bijgeloof van Bertaccini, wat toch bijzonder groot is. “We zijn halve Italianen, dus sowieso heel bijgelovig. Wij lopen nooit onder een ladder. Maar Adri gaat daar soms een stap verder in, al evolueert hij.”

Geen haarband meer voor Bertaccini

Zo at hij bij Thes altijd dezelfde pasta met tomatensaus voor elke match. Later koos hij voor gepersonaliseerde scheenbeschermers en bij Anderlecht gebruikt hij witte salie. “Dat werkt zuiverend, Adri’s mama gebruikt dat ook vaak. En jullie lachen misschien wel, maar het heeft toch geholpen.”

Ondertussen heeft hij nog een metamorfose ondergaan. “Sinds de wedstrijd op Club Brugge heeft hij beslist zijn witte haarband weg te doen, om met een schone lei te beginnen”, verklapt Marie nog. “Sindsdien scoorde hij tegen Gent en Mechelen, dus die haarband zie je niet meer terug.”