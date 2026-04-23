Datum: 23/04/2026 20:45
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 4

LIVE: STVV zet Anderlecht onder druk!

STVV ontvangt donderdagavond Anderlecht op Stayen, met als inzet de derde plaats in het klassement. Taravel kiest achterin voor het duo Sardella-Diarra. Ook Verschaeren, Cvetkovic en Bertaccini staan aan de aftrap. Bij STVV komt Pupe in de ploeg ten koste van Hata.

45
 We krijgen 1 minuten blessuretijd.
41
 Redding van Coosemans!
Matsuzawa glijdt enig mooi voorbij Maamar en geeft mee met Pupe. Die zet voor richting de tweede paal, waar Sebaoui vanuit een scherpe hoek in één tijd op doel trapt. Coosemans haalt de bal met een goede reflex uit zijn doel.
37
 Een goed aangesneden hoekschop van Verschaeren belandt via een hoofd bij Degreef op de rand van het strafschopgebied. Die haalt in één tijd uit, maar zijn poging eindigt tegen de rug van een STVV-verdediger.
35
 Wat doet Taravel? Op deze manier lijkt het een kwestie van tijd vooraleer Anderlecht op achterstand komt. Laat staan dat de recordkampioen vandaag in staat is om een doelpunt te maken...
26
 Goto tegen de paal!
Goto krijgt de bal buiten het strafschopgebied, kan zomaar opendraaien, aanleggen en trapt hard richting de linkerbenedenhoek. Zijn poging strandt tegen de buitenkant van de paal!
23
 De defensie van Anderlecht is voor de zoveelste keer gezien na een combinatie van STVV. Coosemans brengt opnieuw redding met een voetveeg.
21
 Ito slingert zich door de defensie van Anderlecht en haalt vanuit een scherpe hoek uit. Coosemans tikt de bal over.
18
 De Kanaries combineren heerlijk door de verdediging van Anderlecht. Pupe heeft daardoor wat ruimte voor een voorzet, maar zijn bal richting Goto is net iets te hoog.
14
 STVV heeft de wedstrijd voorlopig in handen. Zowel het balbezit als de kansen zijn in het voordeel van de mannen van Wouter Vrancken.
9
  Gele kaart voor Nathan-Dylan Saliba
8
 Sebaoui op Coosemans!
Anderlecht komt hier goed weg! Goto neemt een lange bal goed aan. Sardella steekt er een voetje voor, maar de bal komt bij Sebaoui terecht. Die heeft veel ruimte en krijgt een geweldige kans om er 1-0 van te maken. Zijn schot is echter te centraal, waardoor Coosemans redding kan brengen.
6
 Reactie van Anderlecht!
Anderlecht laat het er niet bij en komt ook voor het eerst in de buurt van het doel van Kokubo. Bertaccini trekt naar binnen en trapt met links op doel. Kokubo gaat goed plat op de harde poging van de aanvaller.
5
 Ito net naast!
Opnieuw een kans voor STVV! Sebaoui speelt Ito vrij in het strafschopgebied. De Japanner heeft tijd om aan te leggen, maar trapt net naast.
2
 Het eerste gevaar van de wedstrijd komt van de Kanaries. Matsuzawa legt terug op Ito, die naar doel trapt. Zijn schot treft een paars-witte verdediger. In de herneming kan ook Vanwesemael trappen, maar zijn poging gaat via een been in hoekschop.
1
 Scheidsrechter Bourdeaud'hui fluit de wedstrijd op gang!
1
 STVV - Anderlecht: 0-0
19:59
 Aftrap uitgesteld
STVV (STVV - Anderlecht)
STVV: Leobrian Kokubo - Robert-Jan Vanwesemael - Visar Musliu - Shogo Taniguchi - Joedrick Pupe - Abdoulaye Sissako - Rihito Yamamoto - Kaito Matsuzawa - Ryotaro Ito - Ilias Sebaoui - Keisuke Goto
Bank: Loïc Mbe Soh - Isaias Delpupo - Ryan Merlen - Ryan Merlen - Simen Juklerød - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Alouis Diriken - Oumar Diouf - Shion Shinkawa

Anderlecht (STVV - Anderlecht)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ali Maamar - Killian Sardella - Moussa Diarra - Ludwig Augustinsson - Enric Llansana - Nathan-Dylan Saliba - Tristan Degreef - Yari Verschaeren - Adriano Bertaccini - Mihajlo Cvetkovic
Bank: Lucas Hey - Mathys Angely - Ilay Camara - Thorgan Hazard - Mats Rits - Justin Heekeren - Marco Kana - Joshua Nga Kana - Alexander De Ridder - Coba da Costa
Olivier Deschacht legt de enige waarheid over Yari Verschaeren op tafel

21:00

Eind dit seizoen is Yari Verschaeren einde contract bij RSC Anderlecht. De verwachtingen die er de voorbije jaren waren kon hij helemaal niet inlossen. Toch hoopt hij op ee...

STVV STVV
Kokubo Leobrian 6.99  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Vanwesemael Robert-Jan 6.53  
  • Nauwkeurige passes: 20/24 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Musliu Visar 7.12  
  • Nauwkeurige passes: 33/36 (91.7%)
Taniguchi Shogo 6.99  
  • Nauwkeurige passes: 30/33 (90.9%)
  • Intercepties: 4
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Pupe Joedrick 6.56  
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Sissako Abdoulaye 6.69  
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Yamamoto Rihito 7.17  
  • Nauwkeurige passes: 32/35 (91.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Matsuzawa Kaito 6.81  
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Ito Ryotaro 7.6  
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
Sebaoui Ilias 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
Goto Keisuke 6.79  
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
Bank
Mbe Soh Loïc  
Delpupo Isaias  
Merlen Ryan  
Merlen Ryan  
Juklerød Simen  
Lendfers Matt  
Janssens Wolke  
Diriken Alouis  
Diouf Oumar  
Shinkawa Shion  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 7.41  
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/16 (25%)
Maamar Ali 6.54  
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
Sardella Killian 6.95  
  • Nauwkeurige passes: 23/25 (92%)
  • Sleutelpasses: 1
Diarra Moussa 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 23/29 (79.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Augustinsson Ludwig 6.28  
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Llansana Enric 6.56  
  • Nauwkeurige passes: 18/19 (94.7%)
Saliba Nathan-Dylan   6.61  
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Degreef Tristan 6.12  
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Verschaeren Yari 6.53  
  • Nauwkeurige passes: 8/13 (61.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Bertaccini Adriano 6.77  
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Cvetkovic Mihajlo 6.67  
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Bank
Hey Lucas  
Angely Mathys  
Camara Ilay  
Hazard Thorgan  
Rits Mats  
Heekeren Justin  
Kana Marco  
Nga Kana Joshua  
De Ridder Alexander  
da Costa Coba  
Defour spreekt klare taal over STVV-Anderlecht: "Geen discussie mogelijk"

21/04

De miljoenen stromen binnen bij RSC Anderlecht: 'Premier League en Bundesliga roeren zich'

21/04 6

Vandenbempt en Vanhaezebrouck ondanks 6 op 9 kritisch voor Anderlecht: "Je zou zeggen dat het playdowns zijn"

22/04 3

Anderlecht grijpt in voor bekerfinale: goed nieuws voor de supporters

22/04 11

RSCA staat op kruispunt: wordt dit opnieuw een kopie van vorig seizoen?

22/04

Ligt het aan Anderlecht of aan Bertaccini? Luc Nilis maakt rekening van spits

22/04 3

Taravel praat met Anderlecht-sterkhouder voor cruciale wedstrijd: "Ik heb mijn mening gegeven en hij de zijne"

22/04

Keisuke Goto lijkt al klaar voor volgende stap en dat is niet Anderlecht

08:00 2

Het ziet er niet zo goed uit: Anderlecht-coach Taravel komt met blessure-update over Stroeykens

08:40

Wouter Vrancken naar Anderlecht? Dit heeft STVV-coach er zelf over te zeggen

09:30 11

STVV-speler doet straffe voorspelling voor wedstrijd tegen Anderlecht: "En ik ga scoren, schrijf maar op"

12:20

Frank Boeckx waarschuwt STVV voor cruciale clash met Anderlecht

14:00

De metamorfose werkt bij Bertaccini: "Die zie je niet meer terug"

19:40

Play-off 1

 Speeldag 4
Union SG Union SG 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 6-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 0-0 Anderlecht Anderlecht
