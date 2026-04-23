LIVE: STVV zet Anderlecht onder druk!

45

We krijgen 1 minuten blessuretijd.



41

Redding van Coosemans!

Matsuzawa glijdt enig mooi voorbij Maamar en geeft mee met Pupe. Die zet voor richting de tweede paal, waar Sebaoui vanuit een scherpe hoek in één tijd op doel trapt. Coosemans haalt de bal met een goede reflex uit zijn doel.



37

Een goed aangesneden hoekschop van Verschaeren belandt via een hoofd bij Degreef op de rand van het strafschopgebied. Die haalt in één tijd uit, maar zijn poging eindigt tegen de rug van een STVV-verdediger.



35

Wat doet Taravel? Op deze manier lijkt het een kwestie van tijd vooraleer Anderlecht op achterstand komt. Laat staan dat de recordkampioen vandaag in staat is om een doelpunt te maken...



26

Goto tegen de paal!

Goto krijgt de bal buiten het strafschopgebied, kan zomaar opendraaien, aanleggen en trapt hard richting de linkerbenedenhoek. Zijn poging strandt tegen de buitenkant van de paal!



23

De defensie van Anderlecht is voor de zoveelste keer gezien na een combinatie van STVV. Coosemans brengt opnieuw redding met een voetveeg.



21

Ito slingert zich door de defensie van Anderlecht en haalt vanuit een scherpe hoek uit. Coosemans tikt de bal over.



18

De Kanaries combineren heerlijk door de verdediging van Anderlecht. Pupe heeft daardoor wat ruimte voor een voorzet, maar zijn bal richting Goto is net iets te hoog.



14

STVV heeft de wedstrijd voorlopig in handen. Zowel het balbezit als de kansen zijn in het voordeel van de mannen van Wouter Vrancken.



9

Gele kaart voor Nathan-Dylan Saliba





8

Sebaoui op Coosemans!

Anderlecht komt hier goed weg! Goto neemt een lange bal goed aan. Sardella steekt er een voetje voor, maar de bal komt bij Sebaoui terecht. Die heeft veel ruimte en krijgt een geweldige kans om er 1-0 van te maken. Zijn schot is echter te centraal, waardoor Coosemans redding kan brengen.



6

Reactie van Anderlecht!

Anderlecht laat het er niet bij en komt ook voor het eerst in de buurt van het doel van Kokubo. Bertaccini trekt naar binnen en trapt met links op doel. Kokubo gaat goed plat op de harde poging van de aanvaller.



5

Ito net naast!

Opnieuw een kans voor STVV! Sebaoui speelt Ito vrij in het strafschopgebied. De Japanner heeft tijd om aan te leggen, maar trapt net naast.



2

Het eerste gevaar van de wedstrijd komt van de Kanaries. Matsuzawa legt terug op Ito, die naar doel trapt. Zijn schot treft een paars-witte verdediger. In de herneming kan ook Vanwesemael trappen, maar zijn poging gaat via een been in hoekschop.



1

Scheidsrechter Bourdeaud'hui fluit de wedstrijd op gang!



1

STVV - Anderlecht: 0-0





19:59

Aftrap uitgesteld



