Sportief directeur van Beerschot wil één ding kwijt over de arbitrage in 1B

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Beerschot start vanavond met de Promotion Play-offs in de Challenger Pro League. Al ligt er Murat Akin, de sportief directeur van Beerschot, toch nog één ding over de arbitrage zwaar op de maag.

Akin is tevreden met wat Beerschot dit seizoen in de reguliere fase van de competitie liet zien. De ploeg greep nipt naast de directe promotie naar de Jupiler Pro League, maar hoopt dat alsnog via de play-offs te verwezenlijken.

Beerschot benadeeld door arbitrage

De eerste opdracht daartoe begint vanavond, met het heenduel tegen Patro Eisden. Al zit Akin vooral nog met de arbitrage in de competitie, om de puntjes op de i te zetten, zo vertelt hij in een interview met Het Belang van Limburg.

“Kijk, ik wil er één ding over kwijt: er is een groot verschil tussen de arbitrage in 1A en in 1B, zeker omdat er hier geen VAR is”, klinkt het. “Scheidsrechters maken gewoonweg fouten en het zijn ook maar gewoon mensen die soms razendsnel beslissingen moeten nemen in een wedstrijd.”

Akin beseft heel goed dat bepaalde fases in je voordeel of je nadeel zullen uitdraaien, maar zijn perceptie is duidelijk. “Wij hebben dit seizoen toch wel wat het gevoel binnen de club dat het vaak in ons nadeel was.”

Klaar voor volgend seizoen

Volgens hem kan niemand daar echt om heen. “Daarmee wil ik niet de ‘calimero’ uithangen of iets dergelijks, maar als je puur rationeel naar bewuste fases kijkt, zijn we gewoon te veel benadeeld geweest.”

De sportief directeur zegt dat zijn ploeg helemaal klaar is voor volgend seizoen, of dat nu met of zonder promotie naar 1A is. “We zijn voorbereid op beide scenario’s. De fans mogen gerust zijn, de voorbereiding op komend seizoen is al begonnen voor ons”, besluit hij.

Volg K Beerschot VA - Patro Eisden Maasmechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (27/04).

 Promotion Play-offs - Halve finales (H)
Lommel SK Lommel SK 2-0 Luik FC Luik FC
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 1-0 K Beerschot VA K Beerschot VA

