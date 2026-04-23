Wie verwacht Dender in barrages: Club Luik, Patro, Beerschot of Lommel?

Vanavond starten de play-offs in de Challenger Pro League. De winnaar daarvan zal het op 17 en 23 mei opnemen in een dubbel duel tegen Dender voor het laatste plekje in de Jupiler Pro League.

Dender speelt midden mei barrages

Dender kende een snertseizoen en ook de playdowns boden geen oplossing. Maar er is nog een optie voor de hekkensluiter om alsnog het behoud in de Jupiler Pro League af te dwingen.

Vier tweedeklassers spelen vanaf vandaag play-offs. De uiteindelijke winnaar neemt het op zondag 17 mei thuis en een week later op zaterdag 23 mei buitenshuis op tegen Dender in de barragewedstrijden.

“De beslissende match voor eigen publiek spelen, is een goede zaak”, stelt Malcolm Viltard in Het Laatste Nieuws. “We hebben weliswaar niet veel supporters meer, maar ze staan wel allemaal achter hun ploeg.”

Viltard ondervond zelf al aan den lijve dat fans zich tegen hun eigen ploeg keren. “Ik heb daar ervaring mee. Ik speelde bij FC Sochaux toen het slecht ging met de Franse club. De fans waren toen zeer agressief en bedreigden ons.”

Wie wordt de tegenstander van Dender?

Zelfs zijn familie werd toen lastiggevallen. “In Denderleeuw is dat gelukkig niet het geval. Toestanden waarbij de spelersbus bescherming nodig heeft, heb ik hier gelukkig nog niet meegemaakt.”



Viltard hoopt dat Dender erin slaagt om het behoud te verzekeren. “Wie ik de sterkste tegenstander vind? Het zijn allemaal te duchten ploegen, maar Club Luik zou wel eens verrassend uit de hoek kunnen komen”, besluit hij.