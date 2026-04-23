Degryse denkt te weten waarom Leko niet te genieten is

6-1 won Club Brugge woensdag van KV Mechelen. Maar toch was trainer Ivan Leko niet te genieten op de persconferentie. Analist Marc Degryse denkt te weten wat er scheelt.

Wat een vreemde bedoening was dat op de persconferentie van Ivan Leko na de ruim gewonnen wedstrijd van Club Brugge tegen KV Mechelen. Normaal legt hij alles haarfijn uit, maar dat was nu niet het geval.

“Na die match tegen Anderlecht zei hij letterlijk: ‘Ik wil iets zeggen, maar ik zou het beter niet zeggen.’ Om het dan toch te doen. Er is daar veel kritiek op gekomen. Is het daarom dat hij nu op zijn lip bijt?”, vraagt Marc Degryse op in Het Laatste Nieuws.

Volgens de analist zit Leko met enorm veel frustraties, omdat de dingen niet lopen zoals hij het zelf graag zou zijn. “Als het niet gaat zoals hij in gedachten heeft, dan ontploft hij. Dan gaat hij de confrontatie aan en zegt hij waar het op staat. Dat hij hier nu zijn kas opvreet, is wel duidelijk.”

Ook schuld bij sportief comité leggen

Het zou volgens Degryse best kunnen dat Leko met het gevoel zit dat veel te veel mensen zich bemoeien met zijn werk. “Hij is binnengehaald om de titel te pakken. Als hij het probeert recht te trekken, dan moeten ze hem wel volgen. Dat dit niet zo is, weegt klaarblijkelijk op zijn gemoed.”

Degryse denkt dat Leko zich daarover opwindt. Wat als Club Brugge dit seizoen geen kampioen wordt… Dan zal altijd met de vinger naar Leko gewezen worden, maar volgens Degryse is dat helemaal niet correct.



Volgens Degryse heeft het sportief comité ook zijn aandeel als het geen titel wordt. “En als ze straks met iedereen doorgaan wanneer ze naast de titel grijpen, dan zullen het hele lange maanden worden. Leko beseft dat waarschijnlijk”, besluit hij.