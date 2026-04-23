Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Degryse denkt te weten waarom Leko niet te genieten is
6-1 won Club Brugge woensdag van KV Mechelen. Maar toch was trainer Ivan Leko niet te genieten op de persconferentie. Analist Marc Degryse denkt te weten wat er scheelt.

Wat een vreemde bedoening was dat op de persconferentie van Ivan Leko na de ruim gewonnen wedstrijd van Club Brugge tegen KV Mechelen. Normaal legt hij alles haarfijn uit, maar dat was nu niet het geval.

“Na die match tegen Anderlecht zei hij letterlijk: ‘Ik wil iets zeggen, maar ik zou het beter niet zeggen.’ Om het dan toch te doen. Er is daar veel kritiek op gekomen. Is het daarom dat hij nu op zijn lip bijt?”, vraagt Marc Degryse op in Het Laatste Nieuws.

Volgens de analist zit Leko met enorm veel frustraties, omdat de dingen niet lopen zoals hij het zelf graag zou zijn. “Als het niet gaat zoals hij in gedachten heeft, dan ontploft hij. Dan gaat hij de confrontatie aan en zegt hij waar het op staat. Dat hij hier nu zijn kas opvreet, is wel duidelijk.”

Het zou volgens Degryse best kunnen dat Leko met het gevoel zit dat veel te veel mensen zich bemoeien met zijn werk. “Hij is binnengehaald om de titel te pakken. Als hij het probeert recht te trekken, dan moeten ze hem wel volgen. Dat dit niet zo is, weegt klaarblijkelijk op zijn gemoed.”

Degryse denkt dat Leko zich daarover opwindt. Wat als Club Brugge dit seizoen geen kampioen wordt… Dan zal altijd met de vinger naar Leko gewezen worden, maar volgens Degryse is dat helemaal niet correct.

Lees ook... Opvallende reactie van Leko na 6-1 roept vragen op, Vandenbempt heeft vermoeden

Volgens Degryse heeft het sportief comité ook zijn aandeel als het geen titel wordt. “En als ze straks met iedereen doorgaan wanneer ze naast de titel grijpen, dan zullen het hele lange maanden worden. Leko beseft dat waarschijnlijk”, besluit hij.

Opvallende reactie van Leko na 6-1 roept vragen op, Vandenbempt heeft vermoeden

'Club Brugge wil Seys niet kwijt, maar plakt wel transfersom op zijn hoofd'

Club Brugge weer in de titelrace: Ivan Leko reageert kort en krachtig Reactie

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/04: Seys - Mbemba Mangulu

Dominant STVV neemt scalp van zwak Anderlecht en behoudt derde plaats

Wie zette een eerste stap naar de JPL? Dit zijn de uitslagen uit de Promotion Play-offs

Olivier Deschacht legt de enige waarheid over Yari Verschaeren op tafel

📷 Van 200.000 tot 3,5 miljoen euro: Standard verlengt contract van steunpilaar in de verdediging

Italiaans minister spreekt klare taal om alsnog af te reizen naar het WK

Reglementen gedoe rond een lidwoord? "Pro League langs alle kanten beschermd en dat moet stoppen"

De metamorfose werkt bij Bertaccini: "Die zie je niet meer terug"

Wie verwacht Dender in barrages: Club Luik, Patro, Beerschot of Lommel?

Sportief directeur van Beerschot wil één ding kwijt over de arbitrage in 1B

📷 'Vorige zomer was hij nog veel te duur: nu toch grote terugkeer bij Anderlecht?'

🎥 Is dit niet te streng? KV Mechelen blijft verbijsterd achter na rode kaart tegen Club Brugge

Ex-Rode Duivel Steven Defour krijgt opnieuw straf van politierechtbank na 13 keer dezelfde overtreding

Aanduidingen bekendgemaakt: bekijk hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

"Doet meer pijn dan ik kan uitleggen": Lamine Yamal doorbreekt stilte na zware blessure bij Barcelona

Jonge Duivel en ex-Anderlecht-speler maakt zijn profdebuut in de MLS tegen René Weiler

KRC Genk klopt zich op de borst met enorme traditie ... en ook de Pro League gaat erin mee

Opnieuw brute pech: Dender ziet twee basispionnen langdurig uitvallen

De kansen van de Duivels op het WK en het dossier rond Lukaku: Jan Vertonghen spreekt zich uit

"Geen eerlijke kans meer gekregen": deze kapitein uit de Challenger Pro League neemt noodgedwongen afscheid

Langverwachte terugkeer bij Standard voor verplaatsing naar Genk

Minister haalt hard uit naar DAZN na opvallend nieuws over bekerfinale

'Franse miljoenen op komst: topclub uit Ligue 1 richt pijlen op smaakmaker uit de JPL'

🎥 Jan Vertonghen langer aan boord bij de Belgische voetbalbond én denkt aan WK met Rode Duivels

Waarom het (geen) toeval is dat KAA Gent opnieuw punten afsnoept van Union in het Dudenpark Analyse

🎥 Eén op twaalf in de play-offs: Vanderbiest legt pijnpunt van KV Mechelen bloot Reactie

Maakte dit het verschil voor Westerlo tegen OHL? Andreas Jungdal legt uit

Na Verwilghen en Frutos neemt RAAL nu ook afscheid van deze belangrijke pion

"Hebben we twee dagen mogen horen": Jackers prikt nu Club weer mag dromen van de titel Reactie

Frank Boeckx waarschuwt STVV voor cruciale clash met Anderlecht

Vrees wordt werkelijkheid: FC Barcelona bevestigt zeer slecht nieuws over Lamine Yamal

Club Brugge walst over KV Mechelen in de tweede helft en mag weer dromen van de titel

De spanning stijgt: Beerschot stuurt een stevige waarschuwing naar Patro Eisden

Play-off 1

 Speeldag 4
Union SG Union SG 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 6-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 2-0 Anderlecht Anderlecht

Play-off 2

 Speeldag 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-2 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 4
Cercle Brugge Cercle Brugge 24/04 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 La Louvière La Louvière

