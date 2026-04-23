"Doet meer pijn dan ik kan uitleggen": Lamine Yamal doorbreekt stilte na zware blessure bij Barcelona

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
"Doet meer pijn dan ik kan uitleggen": Lamine Yamal doorbreekt stilte na zware blessure bij Barcelona
Foto: © photonews

Lamine Yamal moet een streep trekken door de rest van het seizoen bij FC Barcelona. De jonge sterspeler reageerde intussen zelf op zijn blessure en stuurde daarbij ook een duidelijke boodschap naar zijn ploegmaats.

Lamine Yamal zal dit seizoen niet meer in actie komen bij FC Barcelona. Hij liep een zware hamstringblessure op in de wedstrijd tegen Celta de Vigo. Net zoals bij Kevin De Bruyne in oktober gebeurde het bij het nemen van een strafschop.

Al snel werd duidelijk dat het om een serieuze blessure zou gaan, Yamal werd ook meteen vervangen. Daags nadien kwam Barcelona al met duidelijkheid: hun sterspeler is voor de rest van het seizoen buiten strijd.

Voorlopig zou zijn WK-deelname met Spanje niet in gevaar komen, al blijft het afwachten hoe zijn revalidatie evolueert. Ondertussen reageerde de 18-jarige aanvaller ook zelf op zijn kwetsuur via Instagram.

Lamine Yamal reageert zelf na zware domper bij Barcelona

"Deze blessure houdt me van het veld op het moment dat ik er net het liefst had willen staan, en dat doet meer pijn dan ik kan uitleggen", klinkt het. "Het doet pijn dat ik niet met mijn ploegmaats kan strijden, dat ik niet kan helpen wanneer het team me nodig heeft. Maar ik geloof in hen en ik weet dat ze in elke wedstrijd alles zullen geven."

Lees ook... Vrees wordt werkelijkheid: FC Barcelona bevestigt zeer slecht nieuws over Lamine Yamal
"Ik zal er zijn, ook al is het vanop de zijlijn, om hen te steunen, aan te moedigen en vooruit te stuwen als een van hen. Dit is niet het einde, alleen even een pauze. Ik kom sterker terug, met meer honger dan ooit, en volgend seizoen wordt beter", besluit Yamal.

La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Barcelona
Celta De Vigo
Lamine Yamal

La Liga

 Speeldag 33
Real Mallorca Real Mallorca 1-1 Valencia CF Valencia CF
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 1-0 Osasuna Osasuna
Girona FC Girona FC 2-3 Real Betis Real Betis
Real Madrid Real Madrid 2-1 Alaves Alaves
Elche CF Elche CF 3-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
Real Sociedad Real Sociedad 0-1 Getafe Getafe
Barcelona Barcelona 1-0 Celta De Vigo Celta De Vigo
Levante Levante 0-0 Sevilla Sevilla
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 20:00 Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona
Real Oviedo Real Oviedo 21:30 Villarreal Villarreal

