De kansen van de Duivels op het WK en het dossier rond Lukaku: Jan Vertonghen spreekt zich uit

Jan Vertonghen, die stage loopt aan de zijde van Vincent Mannaert bij de Belgische voetbalbond, heeft zich uitgesproken over de kansen van België op het WK 2026 en over het dossier-Romelu Lukaku, die met nog een vijftigtal dagen te gaan nog altijd geblesseerd is.

Sinds januari loopt Jan Vertonghen stage bij de Belgische voetbalbond, waar hij Vincent Mannaert dagelijks volgt in het kader van zijn UEFA-opleiding Master for International Players. Hij verlengde er zijn stageperiode onlangs zelfs.

De recordinternational van de Rode Duivels, die de ploeg mogelijk ook naar de Verenigde Staten zal vergezellen, sprak donderdag met RTL Sports en liet zich daarbij ook uit over wat België deze zomer op het WK kan bereiken.

"Ja, ik denk dat we een goede ploeg hebben. Er zijn natuurlijk ook een viertal grote favorieten, maar ik denk dat we na de groepsfase wel ambitie mogen hebben om ver te geraken, ook al zal dat natuurlijk afhangen van de tegenstanders."

Hoe ver België kan raken, zal uiteraard ook sterk afhangen van de vorm van Romelu Lukaku, die in Napels een moeilijke periode doormaakt en blijft sukkelen met fysieke problemen. Het lijkt erop dat hij voor het WK geen wedstrijdritme zal opdoen.

"Ik spreek hem soms nog. Hij moet echt honderd procent fit zijn om opnieuw te kunnen trainen, maar hij is een heel belangrijke speler voor België, dus ik ben ervan overtuigd dat hij alles zal geven voor zijn land", aldus Jan Vertonghen.



