Aanduidingen bekendgemaakt: bekijk hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

De arbitrale aanduidingen voor speeldag vijf in de play-offs zijn bekend. Met onder meer Genk-Standard, de Brusselse derby en de Slag om Vlaanderen staan er opnieuw enkele opvallende affiches op het programma.

Speeldag vijf van de play-offs wordt dit weekend afgetrapt door Cercle Brugge en FCV Dender op vrijdagavond. Michiel Allaerts moet de wedstrijd in goede banen leiden met behulp van Matonga Simonini als VAR.

Zaterdag spelen OH Leuven en Sporting Charleroi tegen elkaar om 16u met Anthony Letellier als hoofdscheidsrechter, Kevin Van Damme is VAR. De topwedstrijd van speeldag vijf in de Europe Play-offs is Genk-Standard.

De aftrap wordt om 18u15 gegeven in de Cegeka Arena door Lothar D'Hondt, die wordt bijgestaan door Bert Put als VAR. Westerlo en Antwerp sluiten het zaterdagvoetbal af, met Nicolas Laforge die fluit. Quentin Pirard kan hem indien nodig naar het scherm sturen.

Zondagnamiddag fluit Erik Lambrechts de Slag om Vlaanderen (KAA Gent-Club Brugge) met Nathan Verboomen die hem vanuit Tubeke kan helpen. Om 16u nemen KV Mechelen en STVV het tegen elkaar op. Lawrence Visser trekt zijn scheidsrechterspak aan en zal in contact zijn met VAR Wesli De Cremer.

De Brusselse derby tussen Anderlecht en Union wordt geleid door Jasper Vergoote op het veld, en door Bram Van Driessche in de VAR. Zulte Waregem en RAAL La Louvière sluiten de speeldag af onder toezicht van Massimiliano Ledda en Laurent Willems als videoref.