Aanduidingen bekendgemaakt: bekijk hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De arbitrale aanduidingen voor speeldag vijf in de play-offs zijn bekend. Met onder meer Genk-Standard, de Brusselse derby en de Slag om Vlaanderen staan er opnieuw enkele opvallende affiches op het programma.

Speeldag vijf van de play-offs wordt dit weekend afgetrapt door Cercle Brugge en FCV Dender op vrijdagavond. Michiel Allaerts moet de wedstrijd in goede banen leiden met behulp van Matonga Simonini als VAR.

Zaterdag spelen OH Leuven en Sporting Charleroi tegen elkaar om 16u met Anthony Letellier als hoofdscheidsrechter, Kevin Van Damme is VAR. De topwedstrijd van speeldag vijf in de Europe Play-offs is Genk-Standard.

De aftrap wordt om 18u15 gegeven in de Cegeka Arena door Lothar D'Hondt, die wordt bijgestaan door Bert Put als VAR. Westerlo en Antwerp sluiten het zaterdagvoetbal af, met Nicolas Laforge die fluit. Quentin Pirard kan hem indien nodig naar het scherm sturen.

Zondagnamiddag fluit Erik Lambrechts de Slag om Vlaanderen (KAA Gent-Club Brugge) met Nathan Verboomen die hem vanuit Tubeke kan helpen. Om 16u nemen KV Mechelen en STVV het tegen elkaar op. Lawrence Visser trekt zijn scheidsrechterspak aan en zal in contact zijn met VAR Wesli De Cremer.

De Brusselse derby tussen Anderlecht en Union wordt geleid door Jasper Vergoote op het veld, en door Bram Van Driessche in de VAR. Zulte Waregem en RAAL La Louvière sluiten de speeldag af onder toezicht van Massimiliano Ledda en Laurent Willems als videoref.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Ex-Rode Duivel Steven Defour krijgt opnieuw straf van politierechtbank na 13 keer dezelfde overtreding

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 4
Union SG Union SG 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 6-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 20:30 Anderlecht Anderlecht

Play-off 2

 Speeldag 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-2 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 4
Cercle Brugge Cercle Brugge 24/04 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Union SG - Club Brugge: 2-1 Allé Maurice Allé Maurice over Mats Rits hoeft niét te zoeken naar een nieuwe club: 'Deze Belgische club verwelkomt middenvelder met open armen' Geert66 Geert66 over Wouter Vrancken naar Anderlecht? Dit heeft STVV-coach er zelf over te zeggen Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over 🎥 Is dit niet te streng? KV Mechelen blijft verbijsterd achter na rode kaart tegen Club Brugge stefaanblauwzwart stefaanblauwzwart over Opvallende reactie van Leko na 6-1 roept vragen op, Vandenbempt heeft vermoeden Vital Verheyen Vital Verheyen over Minister haalt hard uit naar DAZN na opvallend nieuws over bekerfinale Dostojewski Dostojewski over Patro Eisden Maasmechelen - K Beerschot VA: - Bruno BDB Bruno BDB over Overtreedt DAZN de wet voor opvallende primeur tijdens bekerfinale? Bruno BDB Bruno BDB over Een grote primeur voor Vincent Kompany bij Bayern: "Sinds mijn komst praten ze er al over" Vermeiren Willy Vermeiren Willy over 🎥 Had KAA Gent hier een strafschop voor moeten krijgen tegen Union SG? Max Dean is heel duidelijk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved