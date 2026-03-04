Eerste prijs voor Coucke bij Anderlecht? Details lekken uit

RSC Anderlecht neemt het op 14 mei in de finale van de Croky Cup op tegen Union SG. Na de bekerfinale van vorig seizoen tegen Club Brugge is het een nieuwe kans voor paars-wit om eens een prijsje te gaan pakken. De details lekken nu uit.

RSC Anderlecht gaat na de verloren bekerfinale tegen Club Brugge vorig seizoen op zoek naar een nieuwe kans. Ook dit seizoen zijn ze in de finale van de Croky Cup geraakt na een knappe prestatie in de terugwedstrijd van de halve finales tegen Antwerp.

RSC Anderlecht houdt alles bij het oud van vorig seizoen

Wat de finale betreft lijkt veel bij het oude te blijven. En met het oude bedoelen we dan ook vorig seizoen, want toen waren er een aantal zaken afgesproken. En al die afspraken lijken ook voor dit seizoen en de bekerfinale op 14 mei 'gewoon' te gelden.

De ticketprijzen variëren van 35 tot 75 euro dit seizoen. Tickets voor de bekerfinale tussen Anderlecht en Union zullen dus niet duurder zijn dan vorig seizoen, weet La Dernière Heure te melden. Er zijn drie categorieën: €35 voor zitplaatsen (achter het doel), €50 voor zitplaatsen en €75 voor zitplaatsen (in het midden van tribune 1 voor Anderlecht-fans).

RSC Anderlecht kan eerste prijsje pakken

Sporting Anderlecht heeft al bekendgemaakt dat alleen seizoenkaarthouders en Business Club-leden gegarandeerd een ticket kunnen kopen. De overige plaatsen worden te koop aangeboden aan Mauve+-leden. Anderlecht speelt in hetzelfde gedeelte van het stadion als vorig seizoen: tribune 2, vlakbij het Atomium.



Union-fans zullen zich daarom voornamelijk op tribune 4 bevinden. De finale vindt plaats op donderdag 14 mei. Volgens Hein Vanhaezebrouck mogen Anderlecht en Coucke zelfs van een eerste prijsje gaan dromen stilaan, zoals hij eerder aangaf.