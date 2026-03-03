Hein Vanhaezebrouck verrast iedereen: "Coucke kan zijn eerste trofee pakken"

RSC Anderlecht speelt dit seizoen de bekerfinale. De kansen van paars-wit zijn volgens Hein Vanhaezebrouck groter aan het worden om met deze trofee te gaan lopen.

Union SG wint niet meer op verplaatsing

Union SG lijkt met een groot probleem te zitten. De Brusselaars wonnen sinds 1 november geen enkele wedstrijd meer op verplaatsing. Bovendien zijn ze nu ook nog eens Promise David kwijt met een blessure.

Die twee gegevens zijn niet alleen zorgwekkend voor de play-offs en de mogelijke verlenging van de landstitel, maar de regerende kampioen moet ook nog aan de bak in de bekerfinale, ‘op verplaatsing’ tegen Anderlecht.

“Het middenveld scoort niet en de wingers maken ook weinig doelpunten en geven te weinig assists. El Hadj heeft bijvoorbeeld 0 goals en 2 assists in de Jupiler Pro League. Dat is ongelooflijk weinig voor een nummer 10 bij de leider”, zegt Hein Vanhaezebrouck bij Sporza.

Eerste prijs voor Marc Coucke?

De defensieve sterkte staat er nog altijd, maar Union heeft volgens de analist de Promise David van vorig jaar nodig om zijn titel te verlengen en de beker te winnen. Maar die zal er niet meer bij zijn de komende maanden.

En daarop reageert Vanhaezebrouck met een verrassende conclusie. “Ik geloofde eerst niet dat Anderlecht een kans maakte in de finale, maar nu begint het te borrelen dat Coucke zijn eerste trofee zou kunnen pakken in zijn regeerperiode”, besluit hij.