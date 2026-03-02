STVV liet koppositie liggen: dit zegt Vanwesemael erover

STVV moest dit weekend terrein prijsgeven in de titelstrijd. Na de nederlaag tegen Antwerp en de late zege van Club Brugge zakken de Truienaars naar plaats drie, maar de ambitie blijft overeind.

STVV werd dit weekend voorbijgestoken door Club Brugge in het klassement. Blauw-zwart won in extremis van Charleroi met 1-2, terwijl de Truienaars met 1-0 verloren op het veld van Antwerp.

"We hoeven dit ook niet erger te maken dan nodig", zei Robert-Jan Vanwesemael na afloop. "We mogen tevreden zijn met onze huidige positie." De Kanaries staan momenteel 3e met 54 punten. Dat zijn twee punten minder dan Union en drie minder dan Club.

Vanwesemael blijft strijdvaardig ondanks kleine tik in klassement

"Natuurlijk mikken we hoger, maar je weet dat je in voetbal altijd eens onderuit kunt gaan, en dat was vandaag het geval. We blijven daar niet in hangen, want volgende week wacht alweer een nieuwe kans", beseft de flankverdediger.

Dan speelt Sint-Truiden in eigen huis tegen Cercle Brugge. Een wedstrijd waarin opnieuw punten moeten gepakt worden. "We blijven ervan overtuigd dat we nog altijd kunnen meedoen voor winst in de reguliere competitie."

"Het is niet uitgesloten dat Union of Club Brugge, die vlakbij ons staan, nog punten laten liggen. We beseffen dat die marge klein is, maar zolang het mathematisch kan, blijven we gaan voor wat haalbaar is", besluit Vanwesemael.