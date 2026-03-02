Eindelijk goed nieuws over Kevin De Bruyne: bondscoach Garcia zal ook een kaarsje doen branden

Het lijkt goed nieuws voor Napoli en de sterspeler Kevin De Bruyne (34). Volgens Italiaanse media heeft de middenvelder maandag opnieuw aangesloten bij de groepstraining. Een belangrijke stap in zijn revalidatie na zijn hamstringblessure.

De voorbije maanden werkte De Bruyne intensief aan zijn herstel bij ‘Move to Cure’, de praktijk van topkinesist Lieven Maesschalck in Antwerpen. Zijn revalidatie bracht hem onder andere naar het strand van Sint-Anneke en de Bosuil van Antwerp, waar hij specifieke oefeningen deed om kracht en mobiliteit terug te winnen.

Op 23 februari keerde De Bruyne terug naar Napels om de laatste fase van zijn herstel bij de club af te ronden. Napoli bevestigde toen dat de Belg in het trainingscentrum verder zou werken aan zijn fitheid, met het oog op een terugkeer naar het eerste elftal.

Na vier maanden licht aan het einde van de tunnel voor De Bruyne

Een week later melden Italiaanse media dat De Bruyne nu opnieuw samen met de volledige selectie traint. Vrijdagavond tegen Torino zal hij waarschijnlijk wel nog niet in de selectie zitten.

Napoli staat momenteel derde in de Serie A, op 14 punten van koploper Inter. De terugkeer van een fitte Kevin De Bruyne kan de kansen van de Napolitanen in de titelstrijd een flinke boost geven. En ook de Rode Duivels - die eind deze maand op oefenkamp vertrekken - zullen hem graag zien terugkeren. Bondscoach Rudi Garcia zal alvast een kaarsje branden dat hij tegen de zomer nog altijd helemaal fit is.


De blessure deed zich voor in de topper tegen Inter op 25 oktober 2025, toen De Bruyne zich bij het omzetten van een strafschop blesseerde. Vier maanden later lijkt er eindelijk licht aan het einde van de tunnel te zijn gekomen.

